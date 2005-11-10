Al Napoli passa la paura: Giovane con deviazione di Bjortuft, 4-2 sul Bodo all'88'
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Daniele Najjar
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20.10.2026 22:53Serie A
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Giovane - subentrato al 65' a Lang - fa passare la paura al Napoli: 4-2 sul Bodo Glimt all'88' al Maradona. Decisiva la deviazione da parte di Bjortuft sul tiro-cross del brasiliano ex Verona.
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