Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, il Comune punta ad ampliare il Partenio: +1.200 posti e nuovo stadio da 22mila

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 22:34Serie B
20.10.2026 22:34Serie B
Fonti preferite
Avellino, il sindaco Pizza e l’assessore Ambrosone illustrano il piano per il Partenio: 1.200 posti in più, Curva Nord chiusa e nuovo stadio da 22mila posti
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Novità importanti sul futuro degli impianti dell’Avellino. Nella conferenza stampa di questa mattina il sindaco Nello Pizza e l’assessore Enza Ambrosone hanno fatto il punto sullo stadio Partenio e sul progetto del nuovo stadio. Il Comune sta lavorando per ampliare l’attuale capienza oltre i 12mila posti, soglia che permetterebbe ipoteticamente di ottenere l’omologazione anche per la Serie A.

Partenio, +1.200 posti: la Curva Nord resta chiusa

L’intervento, stando a quanto riportato da TuttoAvellino, prevede 800 posti in più in Curva Sud e 400 in Tribuna Terminio, per un totale di 1.200. Una soluzione che serve anche a calmierare la richiesta di riapertura della Curva Nord, ipotesi per ora accantonata. Secondo Ambrosone, non avrebbe senso spendere 1,2 milioni di euro per riaprire un settore chiuso da 17 anni che, in caso di costruzione del nuovo stadio e conseguente abbattimento dell’attuale, sarebbe il primo a essere demolito.

Il nuovo stadio: 22mila posti e 72,73 milioni

Il sindaco Pizza ha ricordato che il 1° ottobre 2026 la Giunta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione del nuovo stadio: 22.000 posti per 72,73 milioni di euro, che dovrebbero arrivare da finanziamenti regionali.

La pec del presidente D’Agostino

Il 31 agosto 2026 il presidente dell’Avellino, Angelo D’Agostino, aveva inviato una PEC al Comune chiedendo un partenariato pubblico-privato per realizzare il nuovo stadio, con il 59% a carico del club e il 41% a carico del Comune. Ambrosone ha spiegato che la richiesta è arrivata “senza indicare cifre, nessuna preclusione a valutare un progetto della società ma solo di fronte a una proposta concreta da analizzare in tutti i suoi aspetti, che per il momento non c’è”.

Il sindaco ha poi aperto al club: “Le proposte dell’U.S. Avellino sono benvenute, a tre condizioni: regole chiare, progetto definito, numeri chiari”. La strada attuale, ha concluso Pizza, resta quella di un’opera pubblica realizzata dal Comune con i finanziamenti della Regione Campania. Un’eventuale proposta privata sarebbe valutata sotto il profilo architettonico, realizzativo ed economico. Il quadro, insomma, è ancora in divenire.

Articoli correlati

Immagine news 1
Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. Castellini e Tramoni inseguono
Immagine news 2
Paratici, perché cerchi Beltran se hai Martinelli?
Immagine news 3
Serie B, giudice sportivo: mano pesante per il tecnico della Carrarese. Un solo giocatore fermato

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
23:40 Serie B
Atletico Madrid, Simeone esalta Julian Alvarez: "Ha fatto un gol bellissimo, abbiamo bisogno di lui"
Immagine news 2
22:34 Serie B
Avellino, il Comune punta ad ampliare il Partenio: +1.200 posti e nuovo stadio da 22mila
Immagine news 3
22:19 Serie B
Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. Castellini e Tramoni inseguono
Immagine news 4
22:04 Serie B
Benevento, Salvemini: "Rammaricati per il pari col Vicenza. Obiettivo salvezza"
Immagine news 5
21:41 Serie B
Padova, Peghin conferma Calabro: “Fiducia verso l’allenatore, che non è in discussione”
Immagine news 6
21:18 Serie B
Carrarese, Pagliuca prima del Palermo: "Proveremo a giocare in dodici..."
Immagine news 7
21:04 Serie BTMW
TMWSampdoria, tre nomi per la panchina: fra Mignani e D'Angelo c'è anche l'idea Caserta
Immagine news 8
19:04 Serie B
Palermo, report medico: riduzione della frattura del metacarpo per Mattia Bani
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Allegri, mica Guariti. Quanti allenatori può sbagliare la Juve pur di non prendere Conte? Inter, i limiti di Chivu e la nostalgia di Inzaghi: rischia di ritrovarselo contro
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions League, la classifica dopo le gare di oggi: PSG primo, Napoli in zona playoff
Immagine top news n.1 Il Napoli si scuote, ma quanti brividi: 4-3 al Bodo/Glimt, doppietta di McTominay
Immagine top news n.2 RedBird e Cristiano Ronaldo insieme per l’Al Nassr: il proprietario del Milan tratta per il 70%
Immagine top news n.3 La Roma annienta lo Slovan Bratislava all'Olimpico: 4-0 e primo successo in Champions
Immagine top news n.4 Jesus Rodriguez ko, il Como può inserire Caqueret: come funziona la lista UEFA
Immagine top news n.5 Alisson sfida l'Inter col suo Shakhtar e punta Bastoni: "Voglio metterlo in difficoltà, a San Siro senza paura"
Immagine top news n.6 Napoli, Manna: "Allegri non è in discussione, la rosa va ringiovanita ma..."
Immagine top news n.7 La Lega risponde alla Fiorentina: "Gol Pongracic? Seguite le procedure corrette per problemi tecnici"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, al posto di Spalletti meglio Conte o Inzaghi? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Onofri: "Delusi dal Genoa, non si vede ancora la mano di De Rossi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Valerio Bertotto: "Udinese, ho visto giocatori abbattuti. Spero non si cambi guida"
Serie A
Immagine box news Serie A Roma, Malen da urlo: 24 gol dal 16 gennaio, solo Kane ha fatto meglio
Immagine box news Serie A "Ci vediamo sabato", "Arrivo Max": siparietto Allegri-Gasperini in TV in vista di Napoli-Roma
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri: "Quando difendiamo bassi concediamo troppo, ma anche oggi tanti tiri"
Immagine box news Serie A Il Napoli è vivo, non ancora sano. McTominay, Anguissa ed altri due "nuovi acquisti"
Immagine box news Serie A Como, inserimento di Caqueret nella lista Champions: domani la risposta della UEFA
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto una gara seria. Senza Dybala siamo pochi in attacco"
Serie B
Immagine box news Serie B Atletico Madrid, Simeone esalta Julian Alvarez: "Ha fatto un gol bellissimo, abbiamo bisogno di lui"
Immagine box news Serie B Avellino, il Comune punta ad ampliare il Partenio: +1.200 posti e nuovo stadio da 22mila
Immagine box news Serie B Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. Castellini e Tramoni inseguono
Immagine box news Serie B Benevento, Salvemini: "Rammaricati per il pari col Vicenza. Obiettivo salvezza"
Immagine box news Serie B Padova, Peghin conferma Calabro: “Fiducia verso l’allenatore, che non è in discussione”
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca prima del Palermo: "Proveremo a giocare in dodici..."
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 10 giornate: Sipos re dei bomber
Immagine box news Serie C Salernitana, la Curva Sud dell'Arechi affronta Cosmi al Mary Rosy: “Dimettiti”
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo Pineto: "Abbiamo giocato tutto meno che a calcio"
Immagine box news Serie C Casarano, Filograna: "Difficile esonerare Di Bari. Zauri porterà serenità"
Immagine box news Serie C Union Brescia, tegola Crespi: lesione al bicipite femorale. Out per oltre un mese?
Immagine box news Serie C Casarano, Zauri: "Questa una grande occasione. Sono ambizioso, ma mai presuntuoso"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi