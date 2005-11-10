Avellino, il Comune punta ad ampliare il Partenio: +1.200 posti e nuovo stadio da 22mila

Novità importanti sul futuro degli impianti dell’Avellino. Nella conferenza stampa di questa mattina il sindaco Nello Pizza e l’assessore Enza Ambrosone hanno fatto il punto sullo stadio Partenio e sul progetto del nuovo stadio. Il Comune sta lavorando per ampliare l’attuale capienza oltre i 12mila posti, soglia che permetterebbe ipoteticamente di ottenere l’omologazione anche per la Serie A.

Partenio, +1.200 posti: la Curva Nord resta chiusa

L’intervento, stando a quanto riportato da TuttoAvellino, prevede 800 posti in più in Curva Sud e 400 in Tribuna Terminio, per un totale di 1.200. Una soluzione che serve anche a calmierare la richiesta di riapertura della Curva Nord, ipotesi per ora accantonata. Secondo Ambrosone, non avrebbe senso spendere 1,2 milioni di euro per riaprire un settore chiuso da 17 anni che, in caso di costruzione del nuovo stadio e conseguente abbattimento dell’attuale, sarebbe il primo a essere demolito.

Il nuovo stadio: 22mila posti e 72,73 milioni

Il sindaco Pizza ha ricordato che il 1° ottobre 2026 la Giunta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione del nuovo stadio: 22.000 posti per 72,73 milioni di euro, che dovrebbero arrivare da finanziamenti regionali.

La pec del presidente D’Agostino

Il 31 agosto 2026 il presidente dell’Avellino, Angelo D’Agostino, aveva inviato una PEC al Comune chiedendo un partenariato pubblico-privato per realizzare il nuovo stadio, con il 59% a carico del club e il 41% a carico del Comune. Ambrosone ha spiegato che la richiesta è arrivata “senza indicare cifre, nessuna preclusione a valutare un progetto della società ma solo di fronte a una proposta concreta da analizzare in tutti i suoi aspetti, che per il momento non c’è”.

Il sindaco ha poi aperto al club: “Le proposte dell’U.S. Avellino sono benvenute, a tre condizioni: regole chiare, progetto definito, numeri chiari”. La strada attuale, ha concluso Pizza, resta quella di un’opera pubblica realizzata dal Comune con i finanziamenti della Regione Campania. Un’eventuale proposta privata sarebbe valutata sotto il profilo architettonico, realizzativo ed economico. Il quadro, insomma, è ancora in divenire.