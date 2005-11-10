Nel momento più buio, spunta McTominay: Napoli di nuovo avanti, 3-2 sul Bodo al 75'
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Daniele Najjar
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20.10.2026 22:38Serie A
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Ancora lui, Scott McTominay: al 75' lo scozzese svetta di testa sul cross di Politano, il Napoli si riporta avanti sul Bodo/Glimt. 3-2 per gli azzurri al Maradona.
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