Casarano, Filograna: "Difficile esonerare Di Bari. Zauri porterà serenità"

Assieme a Luciano Zauri nella conferenza stampa di presentazione quale nuovo allenatore del Casarano era presente anche il presidente del club toscano Antonio Filograna che ha iniziato parlando di cosa lo ha portato all'esonero di Vito Di Bari, il tecnico che ha portato la squadra rossoblù al ritorno in Serie C dopo tanti anni di assenza:

“È stata una decisione difficile - riporta LaCasadiC -, presa dopo un lungo confronto. Lo ringrazio per quanto fatto in questi due anni, nei quali ha contribuito a dare lustro alla società. La prestazione di Cava è stata indegna, al termine della partita ho chiesto spiegazioni all'allenatore e da lì è maturata la decisione. Abbiamo fatto meno di quanto ci aspettavamo e raramente siamo stati soddisfatti delle prestazioni. Vogliamo disputare un campionato importante e migliorare la passata stagione. Nel calcio a pagare è sempre l'allenatore, ma i giocatori devono dimostrare il loro valore e mi aspetto molto di più da loro sotto il profilo della determinazione".

Spazio, poi, al commento sulla scelta di affidare la squadra a Zauri: "Il nuovo allenatore mi ha fatto una grande impressione fin dal primo incontro e il suo primo compito sarà restituire serenità alla squadra. Dagli errori dobbiamo trarre insegnamenti. Oggi per noi è il giorno zero, si apre un nuovo libro. Le critiche le accetto ma non tollero le offese personali rivolte a chi lavora con me. Chi mi affianca merita di ricoprire il proprio ruolo”.