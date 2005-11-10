Tegola in casa Roma: fuori Pellegrini per infortunio al 51'. Al suo posto Soule
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:11Serie A
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20.10.2026 22:11Serie A
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Altro infortunio in casa Roma, con la speranza che non sia niente di grave. Al 51' della sfida contro lo Slovan Bratislava il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, è stato costretto a un cambio forzato. Fuori Lorenzo Pellegrini per un problema muscolare e dentro Matias Soule.
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