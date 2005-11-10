Il Napoli segna, spreca, viene punito. Poi spunta McTominay: 2-1 al 45' sul Bodo/Glimt

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Napoli meritatamente in vantaggio sul Bodo/Glimt al 45' della sfida in corso allo stadio Maradona. La squadra di Allegri segna subito con Politano, poi crea e spreca diverse occasioni importanti, venendo punita alla prima occasione avversaria con Hauge. Senza perdersi d'animo però gli azzurri ricominciano a giocare e si riportano avanti prima di rientrare negli spogliatoi con il primo gol di McTominay in stagione.

Le scelte: Allegri cambia

Cambia Allegri: il Napoli gioca a 4 in difesa, con Rrahmani e Marin coppia davanti a Meret e Di Lorenzo-Spinazzola sulle due fasce. De Bruyne regista davanti alla difesa e Anguissa che torna titolare, completa il reparto McTominay da mezzala a centrocampo. Con Hojlund ci sono Politano e Lang in avanti.

Politano segna in un minuto, il Napoli crea e spreca

Il Napoli ha fretta di uscire dalla crisi: dopo 54 secondi Politano frusta il pallone in rete - al volo - sul cross di Spinazzola. Gli azzurri dominano il possesso e calciano ancora nei primi venti minuti con Lang (Haikin attento), McTominay (chiuso all'ultimo da Gundersen) e anche Hojlund (esterno della rete su altro invito da Spinazzola). L'occasione più ghiotta ce l'ha Lang, che si fa ipnotizzare solo davanti ad Haikin dopo la verticalizzazione di De Bruyne.

Il Bodo/Glimt pareggia, McTominay fa 2-1

Alla prima vera chance, il Bodo/Glimt pareggia: è Hauge a superare Meret sull'assist di Fet, al 27'. Brivido Blomberg: supera un incerto Meret in uscita, poi il portiere rimedia sul cross basso. Dopo la botta, il Napoli riprende a giocare e chiude in attacco: al 41' filtrante di De Bruyne e McTominay, grazie anche alla deviazione di Gundersen, batte Haikin. 2-1 meritato per gli azzurri.