Pisilli per il 3-0 della Roma sullo Slovan Bratislava: assist di Malen e tris giallorosso al 53'

Tris della Roma con Nicolò Pisilli. Palla che sembrava essere destinata sul fondo per tutti ma non per Soule e Malen, che hanno creduto nel recupero del pallone, toccato prima dall'argentino e poi dall'olandese, che ha servito il centrocampista giallorosso bravo a insaccare da pochi passi sotto la traversa: 3-0 Roma contro lo Slovan Bratislava al 53'.