Pisilli per il 3-0 della Roma sullo Slovan Bratislava: assist di Malen e tris giallorosso al 53'
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Lorenzo Di Benedetto
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20.10.2026 22:08Serie A
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Tris della Roma con Nicolò Pisilli. Palla che sembrava essere destinata sul fondo per tutti ma non per Soule e Malen, che hanno creduto nel recupero del pallone, toccato prima dall'argentino e poi dall'olandese, che ha servito il centrocampista giallorosso bravo a insaccare da pochi passi sotto la traversa: 3-0 Roma contro lo Slovan Bratislava al 53'.
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