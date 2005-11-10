De Bruyne inventa, velo Lang, McTominay si sblocca: 2-1 del Napoli sul Bodo al 41'
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Daniele Najjar
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Oggi alle 21:47Serie A
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20.10.2026 21:47Serie A
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Il Napoli torna in vantaggio sul Bodo/Glimt al 41' del primo tempo. Uno-due di McTominay con De Bruyne, con il belga che ha pescato lo scozzese con un perfetto passaggio filtrante, agevolato dal velo di Lang. McTominay riceve e calcia, battendo Haikin anche grazie alla deviazione di Gundersen. Primo gol stagionale per McTominay.
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