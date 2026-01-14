Esclusiva TMW Hernanes: "Gran lavoro di Spalletti sulla testa della Juve. Lazio, ora serve reggere"

Il Profeta Hernanes a Pitti a Firenze ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Inter, Milan e Napoli lottano per lo scudetto ma la Juve può essere la quarta forza. I bianconeri con Spalletti hanno trovato la quadratura, hanno lavorato tanto a livello di testa e il tecnico ha spostato su di sè la pressione che i giocatori forse non reggevano benissimo. O calciatori ora giocano con più fluidità, giocano in avanti, senza pensare agli errori"

La Lazio che obiettivo può darsi?

"Questa stagione sarà di sopravvivenza perché erano in difficoltà e tra infortuni e espulsioni si vede che Sarri non è contentissimo della situazione. Bisogna reggere così questa stagione però dal prossimo anno si parte con un progetto più positivo. Europa? Tutto è possibile ma bisogna vedere quanto i giocatori e l'ambiente riescono a crederci per raggiungere questo obiettivo"

Clicca sotto per guardare