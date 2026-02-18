A casa del Diavolo. La Provincia di Como in prima pagina: "Cesc cerca la rivincita"

"La notte di Milan-Como. Cesc cerca la rivincita". Titola così in prima pagina il quotidiano La Provincia di Como, che si concentra sull'impegno che attende i lariani nel recupero della 24a giornata di Serie A. Il Como infatti farà visita al Milan in una gara molto attesa, che alla fine non ha fatto tappa in Australia ma che si giocherà regolarmente a San Siro. Fabregas andrà a caccia di una rivincita in casa del Diavolo, che poco più di un mese fa è passato con un netto 1-3 al Sinigaglia.

Il Como quindi arriva con le migliori ambizioni possibili alla sfida di Milano, consapevole di dover riscattare il ko subito contro la Fiorentina. Una sconfitta che ha frenato la corsa europea dei lariani, sorpassati dall'Atalanta e scalati al settimo posto. Un bottino di appena uno punto nelle ultime due gare, che il Como vorrà certamente provare a incrementare contro il Milan. Il Diavolo, d'altro canto, andrà a caccia del terzo successo consecutivo in campionato proprio per stare al passo dell'Inter e portarsi a -5 dal primo posto.

La gara di San Siro, di conseguenza, sembrerebbe essere un possibile punto di svolta nella corsa allo Scudetto ma anche alla Champions League. Non ci sarà l'ex rossonero Morata, espulso contro la Fiorentina e sostituito da Douvikas. Problema analogo per Max Allegri e il Milan, che dovrà rinunciare allo squalificato Rabiot.