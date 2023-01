-1 al via del mercato, Inter: Dumfries parte, ma quando? C'è sempre il nodo Skriniar

vedi letture

Non c’è soltanto Milan Skriniar. Il futuro del difensore centrale catalizza l’attenzione quando si parla di mercato dell’Inter. Tra ottimismo e pessimismo, la dirigenza nerazzurra aspetta una risposta dello slovacco dopo la proposta di rinnovo. Una situazione che, da qui a giugno, accomuna l’ex Sampdoria a un totale di tredici giocatori in rosa, considerando anche quelli in prestito. Si va da Lukaku ad Handanovic, passando per Dzeko e De Vrij.

In uscita. Partiamo da qui, perché a oggi la rosa a disposizione di Simone Inzaghi sarebbe teoricamente completa. Da Skriniar dipende molto: se la risposta dovesse essere negativa, in viale della Liberazione si potrebbero esplorare eventuali offerte sin da subito. Discorso simile per giocatori come D’Ambrosio o Gagliardini, anche se al momento le ipotesi più realistiche portando a saluti - più o meno eventuali - rimandati all’estate. Gosens dovrebbe rimanere, a meno di offerte a titolo definitivo. Più complicato decifrare il destino di Denzel Dumfries: l'olandese partirà, questo è ormai assodato. Da capire se il Chelsea (che è in pole) o altre big affonderanno già nelle prossime settimane, o si dovrà aspettare l'estate. L'ex PSV non sarà l'unico big a partire, da qui a giugno: attenzione al futuro di Bastoni, così come a quello di Calhanoglu. Ma in questi casi è decisamente più realistico pensare a fine stagione.

In entrata. Se partirà Dumfries, giocoforza servirà un sostituto. Da Singo a Buchanan, le alternative sono tante, compresi Odriozola e Karsdorp. Lo stesso vale per Skriniar: dovesse fare le valigie già a gennaio (meno probabile), Marotta e Ausilio si faranno trovare pronti con un erede. Sul lungo periodo, da questo punto di vista, il nome è già individuato ed è quello di Giorgio Scalvini, per il quale è da settimane attivo un canale con l'Atalanta che potrebbe coinvolgere anche Fabbian, oggi stella della Reggina in B. In attacco piace tantissimo Marcus Thuram: discorsi molto approfonditi, servirebbe un esborso da 10 milioni di euro per chiudere già a gennaio e anticipare la folta concorrenza internazionale. In mediana, tra i nomi più graditi c'è quello di Musah: tutto, se si pensa all'immediato, dipenderà però dalle partenze.