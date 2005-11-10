Dario Canovi: “Senza infortuni Scamacca da big. Pio Esposito primo nella Top100? Giusto così. Italia, bravo Mancini”Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
“Una buona Italia. Nelle ultime tre partite ho visto dei miglioramenti ma questa partita non è stata migliore di quella contro la Francia”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Dario Canovi.
Sono arrivati dei segnali di miglioramento.
“Anche con la Turchia. E pure ieri”.
Scamacca ha timbrato il cartellino.
“E un ottimo calciatore, se non avesse tanti infortuni sarebbe anche da squadre superiori”.
Pio Esposito intanto oltre a fare gol vince la classifica di TMW: è il primo dei cento italiani del futuro.
“Le classifiche sono sempre difficili ma sicuramente è tra i migliori in circolazione. Chi può dire che non sia un giovane di grande livello?”.
Come vede l’Italia di Mancini?
“Abbiamo scoperto calciatori che non conoscevamo. Penso a Doumbia, come Kayode. E sta emergendo ancora di più Romano, che sta facendo un secondo tempo notevole. Tutte cose interessanti per i calciatori della nostra Nazionale”.