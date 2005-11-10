Dario Canovi: “Senza infortuni Scamacca da big. Pio Esposito primo nella Top100? Giusto così. Italia, bravo Mancini”

“Una buona Italia. Nelle ultime tre partite ho visto dei miglioramenti ma questa partita non è stata migliore di quella contro la Francia”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Dario Canovi.

Sono arrivati dei segnali di miglioramento.

“Anche con la Turchia. E pure ieri”.

Scamacca ha timbrato il cartellino.

“E un ottimo calciatore, se non avesse tanti infortuni sarebbe anche da squadre superiori”.

Pio Esposito intanto oltre a fare gol vince la classifica di TMW: è il primo dei cento italiani del futuro.

“Le classifiche sono sempre difficili ma sicuramente è tra i migliori in circolazione. Chi può dire che non sia un giovane di grande livello?”.

Come vede l’Italia di Mancini?

“Abbiamo scoperto calciatori che non conoscevamo. Penso a Doumbia, come Kayode. E sta emergendo ancora di più Romano, che sta facendo un secondo tempo notevole. Tutte cose interessanti per i calciatori della nostra Nazionale”.