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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 ottobre

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 01:00Serie A
06.10.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

BOLOGNA, ANCORA TEMPO PER DARMIAN. FROSINONE, SU PALMISANI CI SONO INTER E JUVENTUS. GENOA, ARRIVA UN TALENTO CLASSE 2010. JUVENTUS, SPUNTA MADUEKE DELL'ARSENAL. ROMA, D'AMICO CONTINUA A LAVORARE PER ENDRICK. TORINO, PIACE UN TALENTO DELLA POLONIA UNDER21

BOLOGNA
Giornata intensa in casa Bologna, con la difesa al centro dei pensieri. Matteo Darmian, svincolato dal 30 giugno dopo l'esperienza con l'Inter, si allena già a Casteldebole e ieri è sceso in campo nel test perso 3-1 contro l'Ascoli: la decisione definitiva del club sul suo tesseramento è attesa per domani, con un contratto fino a fine stagione e opzione di estensione fino al 2028. Il difensore classe 1989 resta la prima scelta dopo il grave infortunio di Holm, fermo per diversi mesi, ma rimane vigile in seconda fila Elseid Hysaj, anch'egli senza contratto dal 30 giugno. Ieri intanto Nicolò Casale ha prolungato fino all'estate del 2029, come rivelato dal Quotidiano Sportivo, spalmando lo stipendio (attualmente 1,85 milioni lordi) su tre anni, dopo che in estate l'interesse dell'Aris Salonicco sembrava portare a una separazione. In attacco, secondo Tuttosport, il Bologna è tra i club interessati a Daniel Mikolajewski, classe 2006 del Parma in prestito al Lucerna (4 gol e 3 assist in 7 partite), che oggi sfida l'Italia Under 21 a Pescara, dove sarà osservato anche dal Torino. Brutta notizia infine per Thijs Dallinga: nell'amichevole di ieri tra Colonia e la sua seconda squadra ha riportato la rottura del crociato e dovrà stare fermo circa 8 mesi.

FROSINONE
Il Frosinone si gode il rendimento di Lorenzo Palmisani: il portiere classe 2004, uno dei giovani più in vista delle prime cinque giornate di campionato, è finito nel mirino della Juventus, che si è già mossa, e dell'Inter, entrata a sua volta nella fase di monitoraggio, per ora ancora esplorativa. Il profilo risponde ai criteri abitualmente ricercati dai nerazzurri e da Oaktree (giovane, italiano, già esperto e ritenuto pronto al salto di livello), e le strade percorribili sarebbero due: l'acquisto con ritorno in prestito al Frosinone per un'altra stagione, oppure l'approdo a Milano per un anno di apprendistato alle spalle di Pepo Martinez. Il club ciociaro si è tutelato in anticipo rinnovando il contratto di Palmisani un paio di settimane fa, così da allontanare la scadenza e rafforzare la propria posizione negoziale in caso di cessione, e spera che l'interesse di Juventus e Inter si trasformi in un'asta per il suo gioiello.

GENOA
Nuovo acquisto di prospettiva per il Genoa, che chiude l'acquisto di Noham Blandina (16 anni) dalle giovanili del Club Brugge, in Belgio. I neroblu tra l'altro, fa sapere Sky Sport che rilancia la notizia, gli avevano proposto un contratto da professionista, ma il giocatore - un promettente centrocampista offensivo classe 2010 dal passaporto multiplo italiano, marocchino e del Belgio - ha scelto il progetto del Genoa.

INTER
L'Inter vuole blindare Carlos Augusto: il brasiliano classe 1999, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2028, è diventato una pedina sempre più importante grazie alla duttilità che gli permette di giocare sia da braccetto nella linea difensiva sia sulla fascia sinistra. La società intende dunque evitare di arrivare alla vigilia dell'ultimo anno di contratto senza un accordo e lavorerà a un prolungamento nei prossimi mesi. Secondo L'Interista, però, la trattativa con l'entourage del giocatore non è ancora entrata nel vivo: le parti puntano a intensificare i contatti nelle prossime settimane, ma al momento non ci sono gli elementi per parlare di un'intesa vicina. L'obiettivo della dirigenza è ribadire agli agenti la centralità del giocatore nei piani tecnici e sportivi e accompagnare questa convinzione con una proposta economica ritenuta soddisfacente, per arrivare alla fumata bianca nei prossimi mesi.

JUVENTUS
La Juventus guarda alla Premier League per rinforzare le corsie offensive e, secondo il Telegraph, avrebbe inserito Noni Madueke tra i profili da seguire. L'esterno dell'Arsenal, classe 2002, trova poco spazio a Londra: in Premier League è stato utilizzato solo a gara in corso, la sua unica presenza da titolare è arrivata nella vittoria contro l'Ipswich nel terzo turno di Carabao Cup, e il minutaggio ridotto gli è costato anche la convocazione con l'Inghilterra per la sosta nazionali. La situazione attira l'attenzione di diversi club impegnati in Champions League, tra cui la Juventus, che monitora il giocatore insieme all'Atletico Madrid. Pesano però l'investimento dei Gunners, che nell'estate del 2025 avevano versato circa 52 milioni di sterline al Chelsea, e il contratto valido fino al 2029: molto dipenderà dallo spazio che Madueke riuscirà a ritagliarsi nei prossimi mesi e dalla posizione dell'Arsenal davanti a eventuali offerte.

ROMA
La Roma non molla la pista Endrick e prova ad accelerare per l'attaccante del Real Madrid, sul quale resta forte anche l'interesse del Milan. Il brasiliano, classe 2006 e impegnato con la nazionale di Ancelotti durante la pausa, avrebbe già mostrato gradimento per entrambe le destinazioni. In questi giorni il direttore sportivo Tony D'Amico ha riallacciato i contatti con l'entourage del giocatore, frenato da un infortunio muscolare e fermo a soli quattro minuti con la maglia dei Blancos in stagione. Il mancino è particolarmente apprezzato da Gasperini, che da oltre un anno cerca un giocatore da schierare a sinistra, alle spalle della punta: il tecnico lo vedrebbe a supporto di Malen, pur potendo il brasiliano agire anche da centravanti. In estate Mourinho aveva chiuso la porta ai tentativi di Milan e giallorossi. Resta da definire la formula: per la Roma, vista la situazione finanziaria, la soluzione più percorribile sarebbe il prestito con diritto di riscatto. Un'occasione per riaprire concretamente il discorso potrebbe arrivare il 14 ottobre, quando i vertici del Real Madrid saranno nella Capitale per la sfida di Champions League.

UDINESE
Il Torino guarda con attenzione a Daniel Mikolajewski, attaccante classe 2006 di proprietà del Parma, in prestito al Lucerna, dove ha iniziato alla grande con quattro gol e tre assist nelle prime sette partite. Il polacco è uno degli uomini più attesi della Polonia Under 21 di Jerzy Brzęczek, che oggi ha affrontato l'Italia a Pescara nelle qualificazioni all'Europeo di categoria, e il club granata ha avuto l'occasione di osservarlo da vicino. Il suo rendimento ha attirato l'attenzione anche del Bologna, oltre a quella di Genk e Brugge. Dopo una stagione brillante con la Primavera del Parma, Mikolajewski ha debuttato in Serie A lo scorso aprile ed è descritto come un attaccante completo: forte fisicamente, pericoloso di testa, capace di colpire con entrambi i piedi e di coinvolgere i compagni. A sfidarlo sarà proprio Pietro Comuzzo, difensore granata e punto fermo sia del Torino sia dell'Under 21 di Silvio Baldini, per un duello che rappresenta anche un test interessante per lo stesso Comuzzo.

BAYERN MONACO, IL DOPPIO VOLTO DEI RINNOVI: KANE A UN PASSO, MA OLISE IN SALITA. JOSELU TROVA SQUADRA ANCORA IN QATAR.

Il Bayern Monaco è sempre più vicino a blindare Harry Kane. L'attaccante inglese, 33 anni, ha il contratto in scadenza al termine della stagione, ma le parti stanno lavorando da tempo per proseguire insieme. Secondo quanto riferito da Sky Germania, negli ultimi giorni la trattativa ha fatto registrare progressi significativi e l'intesa per un prolungamento di altre due stagioni, fino al 2029, è ormai vicina. Il rinnovo del centravanti rappresenta una delle questioni principali affrontate dalla dirigenza bavarese in questa fase della stagione.

Kane-Bayern, restano da definire gli ultimi dettagli

La firma definitiva non è ancora arrivata, ma filtra grande fiducia da tutte le parti coinvolte nella trattativa. Restano infatti da sistemare soltanto gli ultimi dettagli prima di poter arrivare alla fumata bianca. Salvo sorprese, dunque, Kane è destinato a proseguire la propria esperienza al Bayern Monaco ben oltre la naturale scadenza dell'attuale contratto. L'accordo fino al 2029 permetterebbe al club tedesco di assicurarsi il centravanti inglese per altre due stagioni, allontanando così le ipotesi di un possibile addio a parametro zero al termine dell'annata.

Le prestazioni con il Bayern Monaco e con la Francia hanno ulteriormente rafforzato la posizione di Michael Olise, ma il suo futuro in Baviera comincia a diventare un tema delicato. Secondo quanto riferito da Sport Bild, non sono ancora iniziate vere trattative per il rinnovo e il francese non avrebbe finora manifestato chiaramente la volontà di proseguire a lungo la propria esperienza a Monaco. Il Bayern vuole evitare qualsiasi rischio e sarebbe pronto a mettere sul tavolo un nuovo contratto fino al 2032, accompagnato da uno stipendio che porterebbe l'esterno tra i calciatori più pagati della rosa.

Olise chiede una clausola rescissoria nel nuovo contratto

Il principale nodo della futura trattativa riguarderebbe però una richiesta precisa di Olise: l'inserimento di una clausola rescissoria. Una condizione che il giocatore aveva già avuto ai tempi del Crystal Palace e sulla quale il Bayern dovrà prendere una decisione, considerando che anche elementi importanti della rosa come Harry Kane e Jamal Musiala beneficiano di clausole di questo tipo. La società bavarese è consapevole che concederla potrebbe rendere più semplice un eventuale addio del francese negli anni successivi.

Il Bayern aspetta una decisione entro la prossima estate

Le parti si preparano dunque a una trattativa che in Germania viene descritta come "molto, molto difficile". Il direttore sportivo Max Eberl avrebbe inoltre fissato una sorta di ultimatum non vincolante, chiedendo a Olise di chiarire le proprie intenzioni entro la prossima estate. Non c'è ancora una rottura tra il giocatore e il Bayern, che considera il francese un elemento essenziale del proprio progetto, ma il tempo potrebbe aumentare ulteriormente il potere contrattuale dell'esterno. Le sue prestazioni continuano infatti ad attirare attenzione e la dirigenza vuole arrivare quanto prima a un'intesa capace di garantirne la permanenza a lungo termine.

Nuova squadra, stesso campionato per Joselu. L'attaccante spagnolo ha raggiunto un accordo per trasferirsi a parametro zero all'Al-Sailiya dopo la conclusione della sua esperienza con l'Al-Gharafa. A riferirlo è Fabrizio Romano. A 36 anni, dunque, l'ex centravanti del Real Madrid ha deciso di proseguire la propria carriera in Qatar, dove era arrivato dopo la stagione 2023/24. Con l'Al-Gharafa ha confermato le proprie qualità realizzative, chiudendo l'esperienza con 27 gol e 5 assist in 57 presenze considerando tutte le competizioni.

Joselu, dalla notte contro il Bayern alla Champions con il Real Madrid

Il nome di Joselu resta inevitabilmente legato alla straordinaria stagione vissuta con il Real Madrid. L'attaccante è diventato uno degli eroi della Champions League 2023/24 grazie alla doppietta realizzata nel finale della semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, che permise ai Blancos di ribaltare la partita e conquistare l'accesso alla finale. Nel corso della sua esperienza al Bernabéu, lo spagnolo ha totalizzato 51 presenze, 19 gol e 3 assist in tutte le competizioni, contribuendo alla conquista della Champions League, della Liga e della Supercoppa di Spagna.

Seconda esperienza in Qatar per l'ex Real Madrid

Terminata l'avventura in Spagna, Joselu aveva scelto l'Al-Gharafa e ora resterà nel calcio qatariano vestendo la maglia dell'Al-Sailiya. Per il nuovo club si tratta dell'arrivo di un centravanti con una lunga esperienza internazionale alle spalle, maturata tra Spagna, Inghilterra e Germania prima del trasferimento in Medio Oriente. L'attaccante apre così un altro capitolo della propria carriera, continuando a giocare dopo le due stagioni trascorse all'Al-Gharafa. Alle sue spalle resta soprattutto quella notte contro il Bayern Monaco, che gli ha permesso di ritagliarsi un posto speciale nella storia recente del Real Madrid.

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