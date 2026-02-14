Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Successo importantissimo per il Milan, che si impone per 1-2 sul campo del Pisa e si porta a -5 dall'Inter e potrà godersi in pace i big match in programma tra domani e domenica. I nerazzurri, invece, restano all'ultimo posto in classifica a pari merito con il Verona e a 6 lunghezze di distanza dal Lecce. Questa la classifica aggiornata:
Inter – 58 punti (24 partite giocate)
Milan – 53 punti (24)
Napoli – 49 punti (24)
Juventus – 46 punti (24)
Roma – 46 punti (24)
Como – 41 punti (23)
Atalanta – 39 punti (24)
Lazio – 33 punti (24)
Udinese – 32 punti (24)
Bologna – 30 punti (24)
Sassuolo – 29 punti (24)
Cagliari – 28 punti (24)
Torino – 27 punti (24)
Parma – 26 punti (24)
Genoa – 23 punti (24)
Cremonese – 23 punti (24)
Lecce – 21 punti (24)
Fiorentina – 18 punti (24)
Pisa – 15 punti (25)
Verona – 15 punti (24)
Le probabili formazioni
COMO-FIORENTINA - Sabato 14 febbraio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli.
LAZIO-ATALANTA - Sabato 14 febbraio, ore 18.00
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.
INTER-JUVENTUS - Sabato 14 febbraio, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
UDINESE-SASSUOLO - Domenica 15 febbraio, ore 12.30
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
CREMONESE-GENOA - Domenica 15 febbraio, ore 15.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
PARMA-HELLAS VERONA - Domenica 15 febbraio, ore 15.00
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Lirola, Serdar, Al-Musrati, Niasse, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco.
TORINO-BOLOGNA - Domenica 15 febbraio, ore 18.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Prati, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
NAPOLI-ROMA - Domenica 15 febbraio, ore 20.45
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soule, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI-LECCE - Lunedì 16 febbraio, ore 20.45
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Di Francesco.