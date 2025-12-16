L'Inter è prima e vuole tutto, La Gazzetta dello Sport titola: "Super rivincite"

"Super rivincite" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in merito alla Supercoppa in chiave nerazzurra. L’Inter si lancia nella missione Riad con il rinforzo psicologico di una bellissima classifica e con la pretesa di dimostrare alla concorrenza di essere ancora la squadra migliore. Il nucleo storico ricorda bene come andò a gennaio, non ha mai digerito quella rimonta subita in finale dal Milan e quel balletto con il sigaro dell’asteroide Sergio Conceição.

La fine di un percorso si è avvertita proprio lì, sotto alla brezza tagliente del deserto, anticipata da una delusione profonda. In Arabia Saudita è in ballo una rivincita, la Super rivincita, che poi andrà estesa alle altre competizioni: almeno sul territorio italiano, l’Inter vorrebbe arraffare tutto il malloppo disponibile, Scudetto e Coppa Italia dopo la Supercoppa in Medio Oriente, perché no?