Inter, due dubbi per Chivu: Calhanoglu e Darmian a parte. Dumfries: "Tornerò presto"

Nel giorno in cui Napoli e Milan arrivano a Riad, l’Inter è già al lavoro in Arabia per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna che aprirà questa competizione. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono conquistare il primo trofeo della stagione e si stanno avvicinando al match contro i rossoblù di Vincenzo Italiano con diversi dubbi di formazione. Innanzitutto l’attenzione è rivolta a quei calciatori che erano infortunati ma che potrebbero anche tornare presto a disposizione.

Ci sono un paio di calciatori dell'Inter che appaiono fortemente in bilico, in vista della partita. Si tratta del centrocampista Hakan Calhanoglu e del difensore Matteo Darmian, i quali hanno svolto in queste ore ancora lavoro personalizzato sul campo. Domani entrambi partiranno alla volta di Riad, in Arabia Saudita, assieme al resto della squadra ma l'input della società è quello di evitare rischi.

Chi sicuramente non sarà della partita è Denzel Dumfries. L'esterno olandese è stato operato alla caviglia oggi in quel di Londra. E dalla clinica, il difensore ha rassicurato tutti delle sue condizioni: "L'operazione è andata bene. E' stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle. Ora concentrati sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile".