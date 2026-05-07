Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER, LA BASE D'ASTA PER BASTONI E' DI 60 MILIONI. SU DE VRIJ C'E' IL BENFICA. NAPOLI, PIACE UN TERZINO DELLO SHAKHTAR. YILDIZ INCEDIBILE PER LA JUVENTUS, CHE SI PREPARA AI MOVIMENTI IN DIFESA E FA UN SONDAGGIO PER NICO PAZ. L'UDINESE SPARA ALTO PER ATTA. ATALANTA, SU EDERSON GLI OCCHI DELL'ATLETICO MADRID. TUTTI I NOMI PER IL BOLOGNA.

INTER

Il Corriere della Sera torna a scrivere del futuro di Alessandro Bastoni: il Barcellona ha complicato i piani di rinnovo nerazzurra con un’offerta superiore a quella di un possibile nuovo contratto. In queste ore, in Catalogna i giornali di area blaugrana sostengono che la capolista della Liga sarebbe delusa dal fatto che il giocatore non ha esercitato pressione sull’Inter per la cessione, in modo da abbassare il prezzo, che non è inferiore ai 60 milioni. L’Inter non scenderà sotto quella cifra, perché Bastoni ha appena compiuto 27 anni ed è un pilastro di un reparto che perderà giocatori come Acerbi e forse De Vrij, nonché perfetto per la retroguardia a tre di Chivu oggi e di Inzaghi ieri. D’altra parte il Barcellona ritiene la cifra eccessiva per un difensore che va in scadenza fra due anni: se Bastoni è davvero la prima scelta per il tecnico Flick allora la strategia può prevedere l’inserimento di una o anche di due contropartite tecniche.Se arriverà mai una proposta concreta, l’Inter valuterà ogni ipotesi. Perché vendere Bastoni significa doverlo rimpiazzare e il solo Muharemovic del Sassuolo, che pure è un centrale di piede sinistro, non basta di certo. Nel frattempo il Barcellona si guarda intorno: sono spuntati i nomi di Romero del Tottenham, vecchia conoscenza della serie A e Lucumì del Bologna, due profili meno tecnici e più duri in marcatura.

Stefan de Vrij è uno dei difensori centrali che il Benfica sta valutando come potenziale rinforzo per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da A BOLA, uno dei principali quotidiani portoghesi, il difensore di 34 anni sarebbe interessato dalla possibilità di trasferirsi al Da Luz. L'olandese - con un passato alla Lazio - all'Inter dal 2018, dovrebbe chiudere i rapporti con i nerazzurri alla naturale scadenza del contratto e salutare Milano, nonostante il rinnovo sia stato comunque negoziato. Tuttavia, il club meneghino avrebbe offerto uno stipendio più basso. Mentre oltre al Benfica anche Olympiakos, squadre saudite e turche hanno già segnalato interesse nell'affare possibile da parametro zero. Il club di Rui Costa, secondo il quotidiano lusitano, non avrebbe ancora contattato De Vrij, ma sa già che il giocatore vedrebbe di buon occhio la prospettiva di rappresentare gli encarnados di Mourinho. E quindi trasferirsi a Lisbona. Come alternativa ci sarebbe anche il brasiliano Viery del Gremio, ma il prezzo del cartellino (20 milioni di euro) sarebbe comunque un investimento considerevole. Mentre il Benfica attende impaziente di conoscere la decisione sul futuro di Otamendi, capitano e centrale in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma la scelta dell'argentino campione del mondo arriverà solo al termine della stagione.

NAPOLI

Il Napoli avrebbe già individuato uno dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss , il club azzurro è molto interessato a Vinicius Tobias, terzino destro brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Classe 2004, il difensore ha già maturato esperienze importanti tra Brasile, Ucraina e Spagna, vestendo anche la maglia del Real Madrid Castilla dopo gli inizi all’Internacional. Un profilo giovane ma già seguito da diversi club europei, anche grazie al possesso del passaporto comunitario. Il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe mosso in anticipo rispetto alla concorrenza e starebbe lavorando per trovare un’intesa con lo Shakhtar, che valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro. La trattativa, però, resta complessa anche per l’interesse di altre società. Nei prossimi giorni Manna potrebbe volare a Londra per provare ad accelerare ulteriormente i contatti e avvicinare la chiusura dell’operazione. Vinicius Tobias viene considerato uno dei profili più graditi per rinforzare la corsia destra e potrebbe diventare il primo acquisto estivo del Napoli.

JUVENTUS

L'unico davvero incedibile di tutta la Juventus è Kenan Yildiz. I bianconeri hanno deciso di tenere a tutti i costi il turco, considerando che il numero dieci non sia solo una questione di prestigio, ma anche simbolica: dopo i Del Piero e i Tevez, ecco che lui può essere ragionevolmente comparato e che, a ventun anni, si può migliorare ancora di molto. Spalletti se lo coccola anche pubblicamente, con l'idea di costruire su di lui l'impianto squadra. Potrà farlo in compagnia di Chiellini la prossima estate. Quindi se la Juventus dovesse centrare il quarto posto, ecco che Yildiz non avrà prezzo. Almeno per un altro anno, ma con outlook per il prossimo triennio, almeno. Questo perché la Champions permetterebbe, dopo stagioni di grandi rossi in bilancio, di programmare più ad ampio raggio e non con l'ossessione di dovere essere quarti per non vedere un meno 200. Qualora mancasse la Champions, ecco che magari qualche increspatura ci potrebbe essere. Verrebbero prese in considerazione offerte alla Pogba, quindi superiori ai 100 milioni di euro. Non è dato sapere se arriveranno, ma forse è ancora prematuro per quanto visto in Europa. Certo, con il Mondiale ci sarà un'ulteriore vetrina per tutti i club in grado di spendere moltissimo.

Fermo da fine aprile per un infortunio muscolare, Nico Gonzalez difficilmente tornerà a disposizione prima della fine della stagione dell'Atletico Madrid. Il calciatore classe '98 che ha prontamente iniziato la riabilitazione è oggi concentrato soprattutto sulla Coppa del Mondo, su un Mondiale a cui spera di prender parte da protagonista dopo esser stato costretto a saltare l'ultimo in Qatar proprio a causa di un infortunio.

Nico la scorsa estate s'è trasferito dalla Juventus all'Atletico Madrid a poche ore dal gong finale della sessione di calciomercato in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Lo ha fatto a queste cifre e a queste condizioni: "Cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 a fronte di un corrispettivo di un milione di euro. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi". A stagione ormai al tramonto le condizioni per l'obbligo di riscatto di Nico Gonzalez non sono scattate. Servivano infatti 21 presenze ne LaLiga da almeno 45 minuti l'una per trasformare il trasferimento da temporaneo a definitivo. Per dire addio a quella Juventus che un anno prima l'aveva acquistato dalla Fiorentina per 33 milioni di euro più bonus. E invece su 24 presenze ben otto sono durate meno di un tempo, solo 16 partite di campionato durate più di un tempo che di fatto lo rispediscono a Torino. Forse… Già, perché l'Atletico Madrid è interessato alla possibilità di riscattare il suo cartellino, seppur a cifre più basse rispetto ai 32 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Probabile quindi che nelle prossime settimane arrivi una nuova offerta alla Juventus, col club bianconero che a quel punto valuterà o meno se accettarla. Soprattutto, a quel punto, a fare le sue valutazioni sarà anche Luciano Spalletti dato che la scorsa estate non fu lui ad avallare la cessione dell'argentino. Di un calciatore che al manager di Certaldo può fare decisamente comodo per il 4-3-3 che verrà.

Movimenti in difesa per la Juventus. E' un finale di stagione incandescente per la formazione bianconera che è in lotta per un posto nella prossima Champions League con le ultime tre gare che saranno decisive per raggiungere questo traguardo. Dalle parti della Continassa invece la società sta già lavorando per il futuro cercando non solo innesti ma valutando anche chi potrebbe lasciare Torino nella prossime sessione di trattative. Uno di questi potrebbe essere Gleison Bremer. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la società starebbe valutando anche di sacrificare il centrale brasiliano per incassare denaro ed effettuare una plusvalenza. Il valore del giocatore è indiscutibile e il suo apporto in campo è sempre stato positivo ma qualora arrivasse una pretendente potrebbero tenerla in considerazione. In più ci sarebbe anche la clausola. Se entro il 10 agosto un club italiano o estero si presentasse alle porte della sede della Juve con i 58 milioni necessari, ecco che non ci sarebbe neanche la possibilità di negoziazione.

La Juventus vuole ricostruire il suo muro difensivo. In vista della prossima stagione, Comolli e Ottolini potrebbero operare molto in entrata a prescindere dalla partenza o meno di Gleison Bremer. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno dei primi della lista di Luciano Spalletti sarebbe sempre Kim Min-jae del Bayern Monaco e con cui ha vinto uno scudetto a Napoli. Il calciatore sudcoreano è da tempo nel mirino dei dirigenti della Continassa ma non sarebbe l'unico profilo a cui sarebbero interessati. I nomi più gettonati porterebbero dritti in Premier League. Il primo caso è quello del centrale del Manchester City John Stones, che piacerebbe però anche a Milan e Inter e in scadenza di contratto. Il giocatore però non ha trovato molto spazio nella squadra di Pep Guardiola quest'anno con gli agenti che chiedono una cifra di 6 milioni di euro per un biennale. Un altro profilo è quello di Nathan Aké che potrebbe ricoprire più ruoli in difesa e che avrebbe dato mandato ai suoi agenti di sondare il mercato estero. I citizens vorrebbero 10 milioni di euro. Sullo sfondo, si legge sempre sul quotidiano, resistono le voci che portano in Francia e in Belgio. Fra i nomi ci sarebbero sempre Samson Baidoo del Lens e Joel Ordonez di proprietà del Brugge.

ROMA

Nella Roma c'è una certezza, il cui nome è quello di Donyell Malen. L'impatto dell'attaccante olandese nel nostro campionato è stato davvero sorprendente e i rapporti tra l'agenzia che ne cura gli interessi, THE-TEAM, e i giallorossi sono ottimi, motivo per cui è possibile che vengano imbastiti i discorsi per altri assistiti, come per esempio Crysencio Summerville del West Ham, per il quale però gli Hammers nei giorni scorsi avevano fatto muro. Un altro nome spendibile per la Roma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è quello di Christos Tzolis del Club Brugge, che viene valutato 30 milioni di euro ed è stato offerto. Un sondaggio era già stato effettuato la scorsa estate, a testimonianza di quanto le sue qualità siano apprezzate da tempo a Trigoria. Il più ambito però è sicuramente Kerim Alajbegovic, che tornerà al Bayer Leverkusen al termine della stagione. Qui però per trattare bisognerà parlare con la famiglia.

COMO

La Juventus ha chiesto informazioni per Nico Paz. Il trequartista è attualmente di proprietà del Como, ma il Real Madrid ha già fatto sapere di volerlo riscattare pagando 9 milioni di euro nella prossima estate. Traduzione: diventerà un nuovo calciatore dei Merengues, anche se poi non è detto che debba rimanere per forza in Spagna. Certamente verrà valutato, anche se la presenza sulla trequarti è davvero importante. Fra Vinicius Jr, Rodrygo, Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Arda Guler e Jude Bellingham, ecco che qualcuno dovrà salutare per lasciare spazio a Nico Paz. Forse anche per questo nei giorni scorsi in diversi si sono sbilanciati sulla speranza di mantenerlo a Como anche nella prossima annata. "ACome è accaduto a marzo e aprile della passata stagione - ha detto Carloalberto Ludi, ds comasco - in cui veniva detto che Nico Paz doveva andare al Real Madrid, è lo stesso tormentone adesso. Non possiamo controllare la volontà degli altri e prevedere il futuro, però siamo pronti logicamente nel caso a lavorare sul mercato qualora lui non ci fosse, ma contiamo e speriamo che lui sia ancora al centro del progetto". Così la sensazione è che, almeno per ora, non ci siano spazi per voli pindarici fuori da Real Madrid o Como. La Juventus è avvisata e sa che dovrà eventualmente aspettare, oltre al fatto che l'Inter sta seguendo da molto tempo l'evoluzione.

ATALANTA

L'Atalanta si ritrova a un bivio della gestione Percassi. Perché se è vero che c'è ancora l'opportunità di arrivare in Conference League - sempre che la Lazio non vinca la Coppa Italia - dall'altro lato è stata una stagione non straordinaria. Bene gli ottavi di finale, poi persi contro un Bayern Monaco decisamente superiore, in campionato il rischio di non giocare le coppe inficia il giudizio. Così probabilmente siamo davanti a un anno zero che l'anno scorso è stato rimandato. Tenuti quasi tutti, Lookman incluso, sono stati aggiunti tanti giocatori - Zalewski, Raspadori, Krstovic, Ahanor, Musah, la permanenza di Kossounou, etc - che hanno avuto un rendimento altalenante. La sensazione è che ci siano tanti calciatori a fine corsa: Ederson, lo stesso Musah, Kolasinac è in scadenza, Djimsiti e De Roon hanno una carta di identità non più verde. Il centrocampo è completamente da rifondare, con i nomi di Mandela Keita e Morten Frendrup sondati. Anche sulla panchina non è detto che Palladino possa restare in ogni costo. Il vero dubbio è però Gianluca Scamacca. Gasperini lo rivorrebbe volentieri a Roma, i Friedkin metteranno in campo un bel gruzzoletto per il Centenario della società giallorossa. Con il tecnico non ha legato ed è all'ultima estate per venderlo al meglio (scadenza 2027, con opzione).

Nell'Atletico Madrid ieri sceso in campo all'Emirates per la sfida contro l'Arsenal c'erano due giocatori che nel corso di questa stagione calcistica sono stati acquistati dall'Atalanta. Entrambi a sinistra nel 4-4-2 di Simeone, Matteo Ruggeri e Ademola Lookman - costati complessivamente 55-60 milioni di euro - rappresentano da un po' di mesi a questa parte una vera e propria garanzia per l'allenatore argentino che infatti punterà su di loro anche per il futuro. A Londra era invece solo in panchina Juan Musso, altro calciatore che i colchoneros hanno acquistato dai nerazzurri. Protagonista delle due sfide col Barcellona valide per i quarto di finale, l'estremo difensore argentino anche in questa stagione s'è confermato più di un affidabile vice Oblak. Una operazione da 6-7 milioni che ha permesso a Simeone di dormire sonni tranquilli anche quando il fortissimo portiere sloveno non era a disposizione. L'asse tra Atalanta e Atletico Madrid è insomma decisamente solido e potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo la prossima estate. Non è infatti un mistero il fatto che i colchoneros, già da gennaio, abbiano iniziato a muoversi in maniera concreta per provare ad acquistare il centrocampista brasiliano della Dea Ederson. Una operazione da 40 milioni di euro tutt'altro che semplice da chiudere vista la concorrenza. Dato che anche il Manchester United cerca un centrocampista con le sue caratteristiche. Dovesse spuntarla l'Atletico, Ederson la prossima estate diventerebbe il quarto calciatore a trasferirsi dall'Atalanta all'Atletico Madrid in meno di due anni. Soprattutto, la Dea si ritroverebbe ad accordare cessioni ai colchoneros in 24 mesi o poco meno per più di cento milioni di euro. Un asse solido anche per due filosofie di calcio così diverse eppure così vicine. "Da Simeone ho imparato a non accontentarmi mai e a superare sempre l'ostacolo. È la stessa cosa che mi insegnava anche Gasperini. Questo aspetto accomuna entrambi gli allenatori", raccontava poche settimane fa Ruggeri.

SASSUOLO

Tarik Muharemovic è uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima estate, ormai non ci sono più dubbi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore del Sassuolo è conteso dai nerazzurri e dalla Juventus, che ha diritto al 50% sulla futura rivendita da parte dei neroverdi e otterrebbe quindi inevitabilmente uno sconto sulla cifra da versare alla Vecchia Signora. In Bosnia però pensano che il calciatore voglia unirsi ai campioni d'Italia, indipendentemente da quello che farà Bastoni. Marotta, Ausilio e Baccin hanno provato a muoversi sottotraccia con il suo entourage per anticipare le mosse della Premier League: per acquistarlo servono 30-35 milioni di euro, con il club di Viale della Liberazione che inserirebbe volentieri un giovane nella trattativa per abbassare il costo dell'operazione, cosa che però non sarebbe gradita dalla Juventus. Nelle prossime settimane si capirà di più, anche perché a oggi non c'è l'intenzione di versare più di 25 milioni complessivi da parte di chi ha dominato l'ultimo campionato. L'unico vero ostacolo per queste due società è rappresentato dalle squadre inglesi, che hanno risorse economiche decisamente superiori rispetto a quelle che possono invece vantare di avere le due italiane. La speranza è che non accelerino troppo per il classe 2003.

BOLOGNA

Il Bologna è ufficiosamente fuori da tutte le prossime competizioni europee. La classifica attuale vede i rossoblù al nono posto a pari merito con il Sassuolo decimo, a -6 dall'Atalanta settima, che andrà in Conference solo se l'Inter vincerà la Coppa Italia battendo in finale la Lazio. Così i dirigenti stanno già pensando al mercato del futuro per provare a ripartire e, come dettato dal presidente Joey Saputo, lo faranno dai giovani. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle idee del club ci sono Samuele Angori del Pisa e Tommaso Barbieri della Cremonese, due profili che hanno comunque già esperienza in Serie A. Nel mirino ci sono anche Christian Comotto e Alessandro Romano, rispettivamente classe 2008 e 2006 in prestito secco in Serie B allo Spezia da Milan e Roma. Per il ruolo di esterno alto c'è un calciatore italiano che piace molto sia a Sartori che a Di Vaio ed è Luca Koleosho, pilastro dell'Under 21 allenata da Silvio Baldini. Il 21enne è in prestito al Paris FC dal Burnley e comincia ad avere una quotazione già alta, motivo per il quale il Bologna potrà prendere in considerazione l'idea di ingaggiarlo solo nel caso in cui dovesse partire uno tra Rowe e Orsolini.

La formazione di Vincenzo Italiano quest'anno concluderà la stagione senza aver raggiunto le coppe europee ma per il prossimo anno vuole tornare competitiva. Si ripartirà dal tecnico rossoblù, che comunque ha un contratto fino al 2027, e da diversi innesti specialmente nella zona centrale del campo. Innanzitutto si dovrà capire quale sarà la situazione di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e per il momento non ha ancora rinnovato. Il club gli ha proposto un prolungamento annuale con opzione per un'altra successiva stagione ma il giocatore starebbe esitando. I felsinei non si vogliono far trovare impreparati e starebbero guardandosi in giro per un eventuale sostituto. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un giocatore che piace molto è Soufiane El Faouzi, jolly dello Schalke 04.

UDINESE

L'Udinese attende offerte da parte delle big d'Europa per Arthur Atta. Il centrocampista è stato seguito dai principali club italiani ma la richiesta dei bianconeri è davvero molto alta. Perché in Friuli chiedono una base di 40 milioni di euro per accettare di perdere il proprio gioiello, arrivato due anni fa dal Metz e riscattato - dopo l'iniziale prestito - per circa 8 milioni. La sensazione è che possa andare in una squadra all'estero. Perché ci sono Arsenal, Manchester City e Barcellona che lo stanno seguendo con interesse. Il Napoli lo ha fatto negli ultimi mesi sin da dicembre scorso per sostituire eventualmente Zambo Anguissa - che può essere un nome in uscita, con un solo anno di contratto con gli azzurri - seppur con caratteristiche diverse. Sarebbe però sorprendente vedere Atta a Udine dopo il mercato estivo.

PARMA

Nel consueto punto fatto dal noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto all'interno del canale YouTube di Fabrizio Romano, si parla anche del futuro del portiere del Parma Zion Suzuki, in uscita dal club crociato. Come riferito da Moretto, le probabilità che ha l'estremo difensore giapponese di lasciare il Parma sono altissime. Su di lui ci sarebbe un forte interesse di diversi club di Premier League. In Italia Cristian Chivu lo stima molto, avendolo già allenato nella parentesi di Parma della scorsa stagione, ma ad oggi l'Inter non ha mosso passi concreti per portarlo alla Pinetina. Classe 2002, Zion Suzuki in questa stagione ha messo a referto 18 presene in campionato a causa di una frattura alla mano che lo ha tenuto fuori dal 23 novembre al 22 febbario. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2029.

LECCE

Tiago Gabriel è il prossimo uomo mercato del Lecce. Il difensore portoghese sta facendo benissimo e non è stato ceduto a gennaio - come i giallorossi avevano fatto con Dorgu un anno prima - per raggiungere la salvezza in Serie A. Nelle ultime settimane anche Milan e Juventus lo stanno seguendo con attenzione. Perché è un profilo interessante per il presente e il futuro, una probabile futura plusvalenza anche dopo tre o quattro stagioni. La sua valutazione è intorno ai 25 milioni di euro, anche se l'idea del Lecce è quella di far innescare un'asta.

SALAH ACCOSTATO AL REAL MADRID. HULK, UFFICIALE IL TRASFERIMENTO AL FLUMINENSE. IL BARCELLONA NON RISCATTA RASHFORD. TUTTI PAZZI PER CRISTIANO RONALDO JR. GIORNATA DI RINNOVI PER BAYER LEVERUSEN E ATHLETIC.

L’avventura di Mohamed Salah con la maglia del Liverpool si avvicina ai titoli di coda, ma il futuro dell’attaccante egiziano potrebbe riservare un nuovo capitolo di altissimo profilo. Dopo nove stagioni vissute da protagonista ad Anfield, infatti, l'esterno classe '92 ha deciso di voltare pagina e e fine stagione saluterà i Reds. A 33 anni, Salah non è più al centro del sistema come in passato. Con l’arrivo in panchina di Arne Slot, il suo ruolo si è progressivamente ridimensionato, lasciando spazio a nuove soluzioni offensive. Nonostante ciò, il giocatore ad attirare l’interesse dei grandi club europei. Secondo quanto riportato dal portale egiziano Mwatan News, l’obiettivo del giocatore è quello di restare in Europa. Una volontà che alimenta le voci su un possibile trasferimento al Real Madrid, da tempo alla ricerca di profili di caratura internazionale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club spagnolo, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe attualmente in pole position nella corsa alla firma dell’egiziano.

Era nell'aria da tempo questo trasferimento e adesso è realtà. Dopo l'addio straziante all'Atletico Mineiro, Hulk firma ufficialmente con il Fluminense a 39 anni. "Ha firmato a titolo definitivo con il Tricolor fino al 31 dicembre 2027. L'atleta è stato svincolato dall'Atletico-MG senza costi per legarsi al club e potrà scendere in campo a partire dalla prossima finestra di calciomercato", l'annuncio del club brasiliano. Hulk arriverà a Rio de Janeiro all'inizio della prossima settimana per aggregarsi alla sua nuova squadra e iniziare gli allenamenti presso il centro sportivo Carlos Castilho. Il primo contatto con la tifoseria tricolore avverrà sabato 16 maggio al Maracana, prima della partita contro il San Paolo valida per il campionato brasiliano. Da sempre contraddistinto dal 7 sulle spalle, la tradizione proseguirà anche al Flu, ma fino alla sosta delle competizioni per i Mondiali 2026. Dopodiché passerà a indossare la maglia numero 30.

Il futuro di Marcus Rashford è più che nebuloso. Secondo quanto rivelato da The Sun, il Manchester United non ha previsto alcun piano per reintegrare l'attaccante inglese nella squadra della prima stagione: secondo il tabloid inglese, infatti, il 28enne rientrerà dunque dai Red Devils al termine della stagione. Rashford è in prestito al Barcellona, ma ci sono dubbi sul fatto che i leader della LaLiga renderanno il suo trasferimento permanente per una cifra riportata di 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro). Stando ai colleghi inglesi, il Manchester United resta sempre sulla stessa lunghezza d'onda: la volontà è di venderlo definitivamente. Lo stipendio dell'inglese, classe '97, aumenterà a 325mila sterline a settimana a luglio dopo che il club si sarà qualificato per la Champions League. Eppure, lato giocatore non ci sarebbe nemmeno questa volontà di rimettere piede all'Old Trafford, sebbene contrattualmente sia vincolato fino all'estate del 2028. L'unico desiderio sarebbe di rimanere al Barcellona, dopo 13 gol segnati in 46 partite in tutte le competizioni. Ad ogni modo la squadra di Hansi Flick avrebbe tempo fino al 15 giugno per esercitare la propria opzione di acquisto per Rashford.

Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain. Il cinque volte Pallone d’Oro è stato accostato al club della capitale francese spesso e non troppo tempo fa, ossia a gennaio 2025, mentre CR7 è stato davvero interessato al PSG in passato, nonostante abbia criticato in passato il livello della Ligue 1. Ora in lotta serrata con l'Al Hilal per il titolo di Saudi Pro League, ci sarebbe però una novità. Secondo The Sun, uno dei principali tabloid in Inghilterra, suo figlio Cristiano Ronaldo Jr è finito nel mirino del club parigino. Attualmente all'Al-Nassr, il giocatore di 15 anni ha vissuto esperienze tra Juventus e Manchester United, seguendo di pari passo il cammino del papà, sognando ora di giocare con lui in Arabia Saudita. Ma questo potrebbe non accadere. L'internazionale U16 portoghese potrebbe decidere di lasciare il nido e separarsi dagli insegnamenti quotidiani di CR7 per spiccare il volo altrove. Al PSG appunto, ma anche la Juventus e i Red Devils sono sempre al seguito del figlio d'arte che promette un grande futuro. Con Tottenham, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Hoffenheim, Inter, Atalanta e Salisburgo in lizza per ingaggiarlo. L'ultima ad aggiungersi alla bagarre sarebbe proprio il PSG. Un interesse che non lo lascia indifferente, proprio come quelli del Real Madrid e del Bayern Monaco. Cristiano Ronaldo Jr vorrebbe crescere in un grande club europeo, assicura The Sun, mentre la famiglia teme che la presenza costante del padre lo porti a paragoni forzati che ne nuocerebbero l'evoluzione. Favorendo, tra l'altro, pressioni costanti.

Rinnovo importante in casa Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha annunciato il prolungamento di Arthur, laterale brasiliano classe 2003. Il giocatore ha firmato un nuovo contratto che avrà scadenza 2031. In questa stagione Arthur, nonostante alcuni problemi di natura fisico che ne hanno condizionato il rendimento, ha messo insieme un totale di 29 presenze in tutte le competizioni con all'attivo 2 gol e 3 assist.

Dopo l'annuncio del nuovo allenatore che sarà Edin Terzic, l'Athletic Club ha ufficializzato un importante rinnovo all'interno della sua rosa. Il club basco ha infatti confermato di aver raggiunto un accordo con Yerey Alvarez. Il difensore, che era in scadenza al termine di questa stagione, ha messo nero su bianco un nuovo accordo che avrà scadenza 2028. "Sono felice, il mio sogno è quello di chiudere la carriera da calciatore con la maglia dell'Athletic Club", le parole del difensore centrale.