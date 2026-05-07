PSG, Fabian carica l'ambiente: "Dura segnare all'Arsenal ma vogliamo anche questa Champions"

Ai microfoni di Sky Sport, Fabian Ruiz ha brevemente parlato della seconda finale di Champions consecutiva raggiunta dal suo PSG dopo aver eliminato il Bayern Monaco:

"Sarà una finale difficile come tutte, non ne esiste una semplice. Sappiamo che l'Arsenal è una grandissima squadra e sappiamo che è difficile segnargli un gol. Hanno vinto la prima fase ma noi abbiamo grande voglia perché vogliamo anche questa Champions League".