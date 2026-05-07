PSG, Fabian carica l'ambiente: "Dura segnare all'Arsenal ma vogliamo anche questa Champions"
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Ai microfoni di Sky Sport, Fabian Ruiz ha brevemente parlato della seconda finale di Champions consecutiva raggiunta dal suo PSG dopo aver eliminato il Bayern Monaco:
"Sarà una finale difficile come tutte, non ne esiste una semplice. Sappiamo che l'Arsenal è una grandissima squadra e sappiamo che è difficile segnargli un gol. Hanno vinto la prima fase ma noi abbiamo grande voglia perché vogliamo anche questa Champions League".
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