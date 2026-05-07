Ritorno al Napoli per Sarri? L'ex collaboratore: "Tifosi legati, non credo sia una trappola"

Simone Bonomi, che ha lavorato nello staff di Maurizio Sarri al Napoli come video analista, è intervenuto sulle frequenze dell'emittente specializzata sugli azzurri Radio TuttoNapoli, ricordando quei tempi e concentrandosi anche sul presente e sul futuro: "Ci siamo divertiti, purtroppo non siamo riusciti a vincere lo Scudetto in quei tre anni, ma ricordo benissimo il record di punti dell’ultima stagione. Ho soltanto ricordi bellissimi e penso che valga anche per i tifosi del Napoli. A Sarri sarà rimasto un po' di amaro in bocca, ma questo non toglie nulla a quanto fatto".

Che differenze ci sono con Conte?

"Hanno due modi differenti di vedere il calcio, ma i risultati parlano per Conte. In questi due anni sulla panchina del Napoli non si può dire altro se non che abbia fatto bene".

Lo vedrebbe come suo possibile erede a Napoli?

"È la domanda da un milione di dollari. Bisognerà capire cosa succederà a fine stagione. È chiaro che i tifosi restano legati a quel Napoli e a quel modo di giocare, ma non credo possa essere una trappola".

Che ne pensa delle critiche al gioco di Conte?

"Non esiste una verità assoluta nel calcio. Se ci fosse un metodo sicuro per vincere, lo adotterebbero tutti. È chiaro che creare più occasioni aumenta le probabilità di segnare, ma dopo uno Scudetto e con il Napoli oggi secondo in classifica penso che non si possa dire niente".

Lei a Napoli intanto ci è già tornato, nel 2024.

"Era una stagione già complicata. Siamo arrivati come terzo cambio in panchina e non è stato semplice. Però il richiamo di Napoli era impossibile da rifiutare. Sul campo abbiamo trovato difficoltà che si erano già viste in precedenza e c’è rammarico perché volevamo risollevare la situazione".

L'intervista completa nel podcast