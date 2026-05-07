PSG, Luis Enrique: "Le difese sono state migliori degli attacchi questa volta"
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Il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato dopo l'accesso alla finale di Champions League in seguito all'eliminazione del Bayern Monaco: "Monaco è una città favorevole, ma anche Berlino. Abbiamo giocato una partita intensa, le difese sono state migliori degli attacchi. Abbiamo dimostrato carattere contro una big, siamo felici della seconda finale di Champions League consecutiva".
Si è divertito contro il Bayern?
"E' stato tutto molto intenso e difficile, loro giocano a calcio ad un livello alto. Le due squadre sono simili, amiamo tenere la palla e difendere pressando alto, è difficile giocare contro di loro".
La finale?
"Sono molto felice, raggiungiamo l'ultima fase della Champions e vogliamo fare ai nostri tifosi un altro bel regalo".
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