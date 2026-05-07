Inter e Juventus lo sognano, Como spera, Real Madrid in controllo: le ultime su Nico Paz

Tutti pazzi per Nico Paz, un tormentone che va avanti ormai dallo scorso campionato, quando il fantasista argentino faceva accorgere delle sue potenzialità e qualità a suon di giocate l'intero panorama della Serie A. Una crescita, quella del trequartista del Como, che è proseguita imperterrita anche in questa annata e che fa sì che sia pronto a vivere l'ennesima estate da protagonista di voci di mercato.

C'è un punto fondamentale dal quale ripartire se si vuole affrontare l'argomento futuro di Nico Paz, e questo riguarda il controllo del Real Madrid sul suo cartellino. I Blancos hanno strutturato l'affare con il Como per mantenere il controllo sui tre anni successivi alla sua cessione, e arrivati alla fine del secondo i capitolini di Spagna parrebbero aver deciso di rompere gli indugi e di riportare alla Casa Blanca il talento di Paz. Sul quale di recente si è aggiunta anche la Juventus alle squadre di Serie A interessate, raggiungendo l'Inter che ormai lo corteggia dallo scorso anno, ma tutte loro dovranno per forza fare i conti con il Real Madrid e la decisione che prenderà.

In tutto questo scenario attorno a Nico Paz, c'è un Como che vorrebbe provare a gustarselo almeno per un terzo anno, dopo aver contribuito alla sua crescita nelle ultime due annate trascorse in riva al lago. Un concetto emerso forte e chiaro anche dalle parole del DS lariano Ludi a margine del Gran Galà del Calcio ADICOSP andato in scena lunedì sera a Roma: "Per noi non c'è alcun dubbio nel ripartire con lui, così come per lo stesso Cesc. C'è totale allineamento e ambizione condivisa, è il nostro perno dello sviluppo tecnico. Siamo in luna di miele con lui, come ci piace dire, è un predestinato e un fuoriclasse della panchina e contiamo che ancora ci faccia sviluppare questo progetto nella direzione in cui stiamo andando".