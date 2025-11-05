I due richiami forti di Dimarco devono far riflettere l'Inter e soprattutto Cristian Chivu

Ci ha messo la faccia, come spesso succede, Federico Dimarco. Dopo il successo sofferto dell'Inter per 2-1 sul Kairat Almaty l'esterno nerazzurro ha accolto con favore (e ci mancherebbe) i tre punti ma anche bacchettato i suoi compagni di squadra per un approccio troppo morbido contro una squadra evidentemente inferiore dal punto di vista tecnico.

Spiega Dimarco: "Noi abbiamo avuto un po' un atteggiamento non dico sbagliato, ma abbiamo sottovalutato un po' l'avversario sbagliando cose semplici". Un ragionamento onesto, con anche un po' di fastidio sul volto, che deve far riflettere l'Inter ed il suo allenatore Cristian Chivu soprattutto per il proseguimento della stagione. Perché contro i kazaki alla fine la porti a casa in un modo o nell'altro, ma contro squadre minimamente più attrezzate il rischio di non uscirne è concreto e palese.

Il giocatore ha poi proseguito, avvertendo ancora: "Appena iniziamo a guardare troppo in là perdiamo punti come successo nel passato". Come a dire: bene la classifica ottima in Champions League, bene il campionato, ma continuiamo a pensare partita dopo partita. Perché il rischio di proiettarsi troppo in avanti e di perdere il contatto con la realtà c'è. E l'Inter in questa fase della stagione non può proprio permetterselo.