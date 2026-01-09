I fischi del Dall'Ara riaccendono il futuro di Dallinga. Ma può partire solo a due condizioni

Come scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, ilIl futuro di Thijs Dallinga al Bologna è tornato al centro delle riflessioni della dirigenza rossoblù. L’attaccante olandese aveva mostrato segnali incoraggianti qualche mese fa, lasciando intravedere un percorso di crescita, ma nelle ultime uscite le sue prestazioni sono apparse opache e lontane dalle aspettative iniziali.

Nel recente ko contro l’Atalanta, oltre agli errori tecnici, si è aggiunto un elemento nuovo e delicato, ossia i fischi del pubblico dopo un’occasione sprecata su assist di Cambiaghi e alcuni passaggi sbagliati. Una pressione che ha inciso visibilmente sul suo rendimento, tanto che Dallinga è apparso sempre più nervoso e in difficoltà fino al momento della sostituzione con Immobile. Da qui nasce una valutazione più ampia da parte del club: proseguire puntando ancora su di lui oppure prendere in considerazione eventuali offerte.

Ufficialmente il Bologna non lo considera sul mercato, ma la realtà è più sfumata. La società è disposta ad ascoltare proposte solo a determinate condizioni. La prima riguarda l’aspetto economico, perché Dallinga è stato acquistato per circa 15 milioni di euro e solo un’offerta simile potrebbe aprire alla cessione. La seconda è di natura tecnica e prima di lasciarlo partire, andrebbe individuato un sostituto affidabile, evitando operazioni affrettate. Intanto l’interesse non manca, soprattutto dalla Francia e dall’Olanda, dove l’attaccante ha già dimostrato il suo valore.