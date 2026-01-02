Bologna, Dallinga: "Italiano un vero appassionato di calcio. Vuole il massimo da tutti"

Thijs Dallinga riavvolge il nastro dei ricordi. L'attaccante del Bologna, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha ricordato i gol realizzati con la maglia rossoblù. Sul podio ci sono reti pesanti che hanno cambiato la storia della squadra felsinea. Si parte dal secondo dei tre fatti all’Empoli nella doppia semifinale di Coppa Italia per poi arrivare quello quello realizzato al Napoli ("è stato fantastico" racconta) ma quella segnata contro il Borussia Dortmund non si dimenticherà mai:

"Ogni bambino sogna di giocare e segnare in Champions League e - si è espresso così al quotidiano sportivo oggi in edicola il calciatore - quella gioia della gente attorno a noi oltre a quella che fu la nostra prima vittoria hanno esaltato l’importanza di quella rete".

Chiosa su mister Vincenzo Italiano. tecnico con cui l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia nella finale contro il Milan: "Un vero appassionato di calcio - ha concluso la punta olandese -. Vuole il massimo offrendolo a sua volta: lo chiede a tutti, dal campo alla... cucina. Aiuta a spingerci al limite, non si deve rallentare: l’anno scorso abbiamo fatto davvero belle cose anche perché tutti credono nel modo in cui lavoriamo. E questa è la cosa più importante".