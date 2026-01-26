Il Real Madrid punta El Aynaoui: il centrocampista della Roma seguito durante la Coppa d'Africa

Il nome di Neil El Aynaoui è entrato prepotentemente nel radar del Real Madrid. Il club madrileno, sempre molto attento ai talenti emergenti, sta valutando seriamente di accelerare per il centrocampista marocchino nei prossimi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni, gli osservatori dei Blancos avrebbero seguito con estrema attenzione le prestazioni del giocatore durante la Coppa d'Africa, restando colpiti dalla qualità e dalla personalità mostrate in campo, fa sapere Sky Sport CH. Un parere positivo che ha spinto i vertici della Casa Blanca a inserire ufficialmente il calciatore della Roma nella ristretta cerchia dei profili seguiti per il futuro.

Il piano degli spagnoli è chiaro: monitorare costantemente il rendimento di El Aynaoui con la maglia giallorossa fino al termine della stagione, prima di formulare un'offerta definitiva. Sebbene non ci siano segnali di un affondo immediato in questa finestra invernale, i primi contatti informali con l'entourage del giocatore sono già avvenuti. Il Real Madrid vuole muoversi con cautela, ma la sensazione è che il suo nome possa diventare rapidamente una priorità di mercato in vista della sessione estiva.

Dal canto suo, il giocatore ha accolto con grande entusiasmo l'interesse dei campioni di Spagna. El Aynaoui si è mostrato estremamente ricettivo e avrebbe già comunicato che, in caso di proposta ufficiale, il Real Madrid rappresenterebbe la sua assoluta priorità. E come dargli torto.