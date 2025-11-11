I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!

L'ultima sosta nazionali ha causato grossi problemi a Massimiliano Allegri con le assenze in contemporanea di due tra i migliori giocatori della rosa rossonera per rendimento e per valore assoluto. L'assenza prolungata di Adrien Rabiot e Christian Pulisic è stata una dura prova per il Milan che, senza due dei suoi migliori giocatori di inizio stagione, ha dovuto giocare praticamente un mese e ha faticato moltissimo. Non è solo una sensazione o un cruccio tattico ma sono proprio i numeri a dirlo. C'è un'enorme differenza tra la media punti rossonera con il francese e l'americano in campo e quella senza i due calciatori a calcare il terreno di gioco.

PARTITE CON RABIOT E PULISIC IN CAMPO INSIEME

Media punti: 2.5 a partita

Milan-Bologna 1-0

Udinese-Milan 0-3

Milan-Napoli 2-1

Juventus-Milan 0-0

PARTITE SENZA RABIOT E PULISIC IN CAMPO INSIEME

Media punti: 1.8 a partita

Milan-Fiorentina 2-1

Milan-Pisa 2-2

Atalanta-Milan 1-1

Milan-Roma 1-0

Parma-Milan 2-2

Nel momento giusto

A differenza della scorsa questa sosta arriva nel momento giusto, anche perché Massimiliano Allegri ha la possibilità di recuperare alcuni dei suoi imprescindibili in vista del derby contro l'Inter del prossimo 23 novembre. Gli occhi sono ovviamente puntati non solo su Christian Pulisic, ma anche e soprattutto su Adrien Rabiot, che non ha risposto alla convocazione della Nazionale francese per lavorare e recuperare in quel di Milanello. Il recupero di Adrien Rabiot non è assolutamente una cosa da poco, anche perché non si prenderà la scena a suon di gol e assist (almeno per il momento), ma il rendimento del Milan con il francese in campo è da scudetto. È come se esistesse una squadra con e senza l'ex Juventus, che lì in mezzo al campo fa tutta la differenza del mondo.