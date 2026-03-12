Palladino 2029, un segnale di continuità nel momento più complicato degli ultimi dieci anni

Raffaele Palladino può rinnovare con l'Atalanta. Dopo la partita con l'Inter, la prossima settimana - probabilmente lunedì, considerando che mercoledì si giocherà il ritorno con il Bayern Monaco - ci sarà un incontro (come spiegato qui) per mettere in cantiere un accordo per le prossime stagioni, probabilmente fino al 2029. Un segnale di continuità per il dopo Gasperini, affidandosi al tecnico napoletano che, nei pochi mesi di esperienza a Bergamo, ha vissuto partite epiche come quelle contro il Chelsea o il Borussia Dortmund, per non parlare del tre a zero con la Juventus in Coppa Italia.

Al netto di queste grandi partite, l'Atalanta è praticamente fuori dalla Champions ed è settima in classifica, per ora fuori dall'Europa della prossima stagione. Probabilmente è il momento più difficile degli ultimi nove anni, sicuramente alla metà di marzo. Perché se è vero che Gasperini ha mancato la qualificazione una volta (nel 2022, dopo essere stato primo in classifica) dall'altro lato la continuità è stata straordinaria. Molto diversa da quella vissuta negli ultimi mesi, ben sapendo che la Champions non è forse l'habitat nerazzurro.

Poi, va detto, i contratti sono fatti per essere rotti, come successo proprio con il Gasp. Però l'intenzione dell'Atalanta è quella di andare avanti con Palladino, sperando di vincere un trofeo già in questa stagione. Ci sarebbe la semifinale di quella Coppa Italia mai vinta proprio con il tecnico di Grugliasco. Sarebbe un ulteriore trionfo in dieci anni, cambiando completamente l'annata.