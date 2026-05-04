Roma nun fa la stupida stasera: all’Olimpico passa il treno per la Champions

Oggi, scomodare Lando Fiorini sembra quasi un obbligo. La Roma ha tra le mani un’occasione troppo ghiotta per essere sprecata. Il passo falso del Milan in casa del Sassuolo e l’incredibile 1-1 della Juventus contro il già retrocesso Hellas Verona riaprono, quasi incredibilmente, la corsa alla qualificazione in Champions League.

Questa sera, i giallorossi potrebbero superare il Como e portarsi a un solo punto dal quarto posto e addirittura a tre dal terzo. Un balzo importante, che cambierebbe completamente le prospettive di questo finale di stagione.

Per riuscirci, però, servirà battere una Fiorentina ancora a caccia della matematica salvezza e tutt’altro che arrendevole. Proprio sulla squadra di Paolo Vanoli, Gian Piero Gasperini ha speso parole di grande rispetto nella conferenza stampa della vigilia: “Giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, una squadra che arriva da una striscia positiva, credo di sette risultati utili, e che si è tirata fuori da una situazione di classifica difficile. È una squadra di valore, che magari ha avuto delle difficoltà, ma resta competitiva”. Il tecnico ha poi rimandato ogni discorso sul futuro: “Per ora sono concentrato solo sul campo, quando ci sarà il momento si parlerà con la società. Sicuramente, dovrò essere il più chiaro possibile”.

E in effetti, il futuro passa inevitabilmente anche da stasera. Ora contano solo i fatti: niente più margine d’errore. La Roma deve essere concreta, cinica e spietata, perché occasioni così non capitano due volte.