Tuttomercatoweb racconta la MLS: il reportage live sulla Lega del futuro del calcio

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Proprietà americane. Calciatori americani. Una Nazionale che è un'ondata di talento e di futuro. La Major League Soccer è una realtà da capire, da scoprire. Il soccer non più come semplice entertainment, gli Stati Uniti non più come Sunset Boulevard di carriere già esaurite ma come una Lega che ha un'ambizione ben chiara. Essere, per il 2026, una delle grandi del mondo, quando ci sarà il Mondiale in Nord America. E il progetto non è un one shot nato all'improvviso: da almeno dieci anni la MLS sta investendo in impianti e stadi che sono tra i migliori del globo. Nelle accademie che stanno facendo emergere fior di talenti. Ha cambiato strategia sul mercato, da uomini immagine a giocatori di alto livello fino ad arrivare ai giovanissimi crack pagati fior di milioni. Per questo oggi, in questo week-end di sosta, Tuttomercatoweb.com ha deciso di approfondire il tema: dalle 12 in poi, ogni 15 minuti, un approfondimento. Una storia, un'intervista a un direttore sportivo di un club americano, a un chief scout, a un direttore generale, a un giornalista. Tutti i migliori talenti che giocano in Europa, da McKennie a Davies, da Reyna a Pulisic. Poi quelli che potrebbero arrivare. La scoperta delle franchigie e tutte le regole che presto dovremo imparare. Qui, in questo articolo, troverete in calce i link agli articoli che TMW pubblicherà oggi nel suo Speciale MLS.

12.10 - Gli yankee fanno sul serio. Guida al calcio USA: un altro modello è possibile - Clicca qui per l'articolo completo.

12.20 - Grant Wahl: "Da McKennie ai grandi sogni della MLS: vi racconto il soccer" - Clicca qui per l'articolo completo.

12.34 - Il campionato più USA d’Europa: perché gli americani scelgono la Bundes - Clicca qui per l'articolo completo.

12.48 - L’Italia scopre l’America: McKennie colpisce subito, per Reynolds c’è tempo - Clicca qui per l'articolo completo.

13.02 - Avv. Tieghi: "La MLS alla conquista del mercato: vi racconto i segreti" - Clicca qui per l'articolo completo.

13.18 - In Canada c’è vita: la storia di Davies, il terzino sinistro più forte del mondo - Clicca qui per l'articolo completo.

13.35 - Il Soccer è già qui: tutti i calciatori statunitensi che militano in Europa - Clicca qui per l'articolo completo.