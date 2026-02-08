"Napoli che forza, Inter anti trappola". Questa l'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport

La 24ª giornata di Serie A dopo essersi aperta venerdì sera con il pareggio tra Verona e Pisa è proseguita ieri con la vittoria per 2-3 del Napoli in casa del Genoa. Nonostante l’inferiorità numerica per il rosso a Juan Jesus, la squadra di Antonio Conte riesce a portare a casa i tre punti nel finale grazie la rigore trasformato da Hojlund. Oggi proverà a rispondere l’Inter a tornare a +8, impegnato alle 18:00 al Mapei contro il Sassuolo. In attacco il partner di Lautaro Martinez dovrebbe tornare ad essere Thuram.

Ma la sfida tra Grifone e partenopei non è stata l’unica giocata ieri. In serata infatti il Franchi è stato teatro del 2-2 tra la Fiorentina ed il Torino. Viola ancora una volta beffati ne finale da Maripan dopo che in precedenza Solomon e Kean avevano ribaltato il gol del vantaggio firmato da Casadei.

Spazio infine al rinnovo di Kenan Yildiz. Dopo una serie di dialoghi che ormai andavano avanti da giorni, ieri è stato il giorno della firma. Il turco si è legato alla Juventus fino al 2030 con ingaggio più che triplicato.