Yildiz firma e rinnova fino al 2030, il titolo in taglio alto di Tuttosport: "Juve, vita mia"
TUTTO mercato WEB
Kenan Yildiz ha firmato il rinnovo fino al 2030. L'attaccante si lega alla Juventus e nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità. Ingaggio triplicato per il giovane che ha deciso di sposare il progetto bianconero per i prossimi quattro anni. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Juve, vita mia".
Altre notizie Rassegna stampa
Fiorentina, contro il Torino vale doppio. Il Corriere Fiorentino: “Una sfida per classifica e morale”
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile