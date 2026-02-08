Yildiz firma e rinnova fino al 2030, il titolo in taglio alto di Tuttosport: "Juve, vita mia"

Kenan Yildiz ha firmato il rinnovo fino al 2030. L'attaccante si lega alla Juventus e nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità. Ingaggio triplicato per il giovane che ha deciso di sposare il progetto bianconero per i prossimi quattro anni. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Juve, vita mia".