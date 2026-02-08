Juventus, ecco il rinnovo di Yildiz. L'apertura del Corriere dello Sport: "Quarta stella"
"Quarta stella". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dedicato alla Juventus e al rinnovo di Kenan Yildiz. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità con la stella turca che ha firmato il nuovo contratto con i bianconeri fino al 2030.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
