Il 4-3 dell'Inter a Como cambia la corsa Champions. Juve quarta, i calendari a confronto
Entra il Napoli, esce l’Atalanta, sorride la Juventus. La 32ª giornata del campionato di Serie A può sintetizzarsi così, per quanto riguarda la corsa alla Champions League. Il 4-3 dell’Inter in quel di Como fa sì che i bianconeri di Luciano Spalletti siano ora quarti, con buone possibilità di riprendere il Milan terzo e persino il Napoli secondo.
Difficile che gli azzurri di Antonio Conte vengano davvero risucchiati, ma a oggi hanno otto punti di vantaggio sul Como quinto e nove di ritardo dall’Inter prima: se vengono inseriti nella corsa scudetto, è giusto farlo anche in quella alla Champions League. Turno negativo per i lariani, tutto sommato positivo per la Roma. La Dea, invece, scivola a -7 dal quarto posto, con lo svantaggio negli scontri diretti e due squadre di mezzo.
I calendari a confronto di Napoli, Milan, Como, Juventus, e Roma per le ultime giornate:
2. NAPOLI 66 punti
33ª giornata, Napoli - Lazio
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
3. MILAN 63 punti
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
4. JUVENTUS 60
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
5. COMO 58
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
6. ROMA 57
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
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