Inter, ci risiamo: nerazzurri scintillanti con le medio-piccole, ma fragili quando il livello si alza

Fa ancora discutere la sconfitta per 0-1 patita martedì sera a San Siro dall'Inter contro il Liverpool. I nerazzurri, dopo aver disputato una buona gara, hanno pagato la leggerezza finale sulla trattenuta di Bastoni ai danni di Wirtz che l'arbitro, dopo un check al VAR, ha deciso di punire con un rigore parecchio fiscale. Tuttavia, l'edizione odierna di Tuttosport, evidenzia come nel ko di Champions si nasconda un annoso problema che da qualche tempo affligge Lautaro Martinez e compagni.

Come spesso accade, l'Inter si dimostra brillante in fase di costruzione ma meno affidabile in marcatura pura, dove talvolta manca della ferocia dei suoi predecessori. Non è un caso che Bastoni abbia reso al meglio quando affiancato da un centrale più ruvido, come accadde anni fa a Lucio con Samuel nel Triplete. Gli episodi recenti - la mancata marcatura su Gimenez a Madrid al 93’, il duello perso con Khephren Thuram a Torino - confermano un avvio di annata complicato, anche in Nazionale.

Allargando lo sguardo, emerge il vero nodo dell’Inter dell’ultimo anno e mezzo: una squadra scintillante contro le medio-piccole, ma fragile e confusa quando il livello si alza. Il ko col Liverpool, arrivato contro un avversario tutt’altro che irresistibile, alimenta dubbi non solo sul turnover, ma sulla tenuta mentale del gruppo. I numeri parlano chiaro: sei derby senza vittorie, passi falsi con Juve e Napoli, errori individuali che pesano. Le due sconfitte nei primi big match di Champions aggravano il quadro e ora il rischio playoff è concreto, con un calendario che non lascia margini di errore.