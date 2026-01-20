TMW Il Bologna pensa di reinserire Freuler in lista UEFA. Al posto, di nuovo, di Dominguez

Potrebbe arrivare una importante novità che riguarda il Bologna, con possibili riflessi anche sul calciomercato di gennaio della formazione emiliana. Va registrata infatti la concreta possibilità di una modifica nella lista UEFA del Bologna, che sarà poi da ufficializzare nelle prossime ore.

Stando alle informazioni che si rincorrono, infatti, si appresta a uscire di nuovo Benjamin Dominguez e al suo posto farebbe rientro nell'elenco per l'Europa League il centrocampista Remo Freuler, con i due che quindi si riscambierebbero di posto dopo che l'esterno argentino era stato incluso in seconda battuta, a seguito dell'infortunio alla clavicola che ha tenuto fuori il nazionale elvetico per due mesi tra novembre 2025 e gennaio '26. Tra oggi e domani è attesa la decisione definitiva, ma la direzione sembra essere quella di un nuovo cambio nella lista del Bologna per l'Europa League.

Un'eventuale esclusione di Dominguez non potrebbe far altro che alimentare altre voci di mercato, considerando che gli accostamenti sul suo conto anche solo in questa sessione di gennaio (in Italia si è per esempio parlato di Fiorentina, Roma e Lecce ma occhio anche alla soluzione sudamericana, dove c'è il River Plate che monitora) non sono mancati. Italiano, dopo averlo schierato da titolare nella vittoria sul campo dell'Hellas Verona nel turno infrasettimanale, ha lasciato invece Dominguez seduto in panchina per l'intera durata del match contro la Fiorentina di domenica scorsa.