Ore calde per l'addio di Dzeko alla Fiorentina: lo Schalke ha messo la freccia sul Paris FC

In arrivo importanti novità per quel che riguarda il futuro di Edin Dzeko. L'attaccante attualmente alla Fiorentina è uno dei tanti giocatori in uscita dal club viola in questa sessione di calciomercato invernale e dalle ultime raccolte è lo Schalke 04 la squadra più vicina ad accoglierlo.

Attualmente in 2.Bundesliga, lo Schalke ha messo sul piatto una proposta che sembra aver convinto il bosniaco che in mano aveva anche una proposta del Paris FC. Quelle in corso sono ore decisive, con Dzeko che scioglierà le riserve entro la fine della giornata. E con lo Schalke che è nettamente avanti rispetto ai parigini nella corsa all'attaccante, soprattutto dopo i contatti telefonici fra il diretto interessato e l'allenatore Muslic. L'idea del club tedesco è quella di avere il giocatore a disposizione già per la prossima sfida di campionato in programma domenica alle 13.30 contro il Kaiserslautern, per lui già pronto un contratto fino a fine stagione con importante bonus legato alla eventuale promozione a fine anno.

La Fiorentina intanto aspetta: il giocatore infatti già da giorni ha un accordo sulla parola col club gigliato per facilitare la sua uscita. Una volta che sarà arrivata la decisione definitiva di Dzeko, ecco che i due club si siederanno a tavolino per definire tutti i dettagli di un'operazione comunque già ben indirizzata.