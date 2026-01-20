Spezia, proposto Diego Demme: il club valuta il tedesco ma intanto spinge per Leone
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX è stato proposto allo Spezia, Diego Demme, centrocampista dell’Hertha Berlino: il centrocampista tedesco, campione d’Italia nel 2022/23 con il Napoli di Luciano Spalletti, ha collezionato 9 presenze in questa stagione in Zweite Bundesliga, dopo le 92 con la maglia azzurra. Demme, arrivato a Napoli dal Lipsia, vorrebbe tornare in Italia, ma lo Spezia - pur valutando l’ipotesi anche in presenza di un ingaggio al ribasso - appare orientato a puntare più sulla linea verde che sull’esperienza.
Da qui l’attenzione crescente su Giuseppe Leone, centrocampista classe 2001 in scadenza con la Juve Stabia: il giocatore sta spingendo per partire prima della fine della stagione e ha già un accordo con lo Spezia che verrà formalizzato il 3 febbraio, su base triennale con opzione per il quarto anno. La Juve Stabia fa muro, ma senza irrigidirsi troppo: sa che a giugno non incasserebbe indennizzi e che lo Spezia non può sostenere per intero la clausola rescissoria da 400 mila euro. Per questo si valuta un’intesa già nei prossimi giorni, a cifre più contenute.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.