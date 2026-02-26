Bologna, Lucumì: "Per andare avanti dobbiamo vincerle tutte"
Jhon Lucumì, difensore del Bologna, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Sky: "Penso che tutta la squadra sia contenta, Lukas ci sta dando un grande contributo. Stiamo lavorando per correggere la situazione, vogliamo andare avanti e dare soddisfazione alla nostra gente. Per andare avanti dobbiamo vincerle tutte, sappiamo che contro qualsiasi squadra sarà difficile".
Qual'è il lavoro che sta svolgendo Italiano in questo momento?
"Si tratta di lavorare in settimana su queste situazioni tattiche. Ci sono stati dei movimenti difensivi che non sono stati corretti, si vede quello che stiamo mettendo in pratica in settimana".
