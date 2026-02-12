John Lucumi, la strada è segnata. La conferma (senza citarlo) arriva anche da Sartori

Jhon Lucumí sta quasi certamente vivendo i suoi ultimi mesi con la maglia del Bologna. Nella giornata di ieri, a margine della sfida di Coppa Italia contro la Lazio persa ai rigori, l'uomo mercato rossoblù Giovanni Sartori s'è così espresso sulle trattative per i rinnovi di contratto. "Risolvere la questione rinnovi può far tornare il sereno? Stiamo parlando da mesi, con qualcuno sta andando avanti e con altri no. Non credo che sia la causa della mancanza dei risultati", ha detto. Se per Orsolini e Freuler la sensazione è che, alla fine, si possa giungere a un accordo, per il centrale colombiano la trattativa è in una totale fase di stallo già dalla scorsa estate. E non a caso già a gennaio il club è corso parzialmente ai ripari.

Lucumi è legato al Bologna da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. La scorsa estate il Sunderland s'è spinto fino a 28 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita per convincere il club rossoblù a cedere il centrale mancino classe '98, ma la società emiliana ha fatto muro. L'ha fatto perché ha considerato la proposta fuori tempo massimo, perché il Bologna aveva già ceduto Ndoye e Beukema. L'ha fatto nonostante le pressioni del ragazzo che non voleva farsi scappare l'opportunità di un trasferimento in Premier League.

Alla fine Lucumi è rimasto a Bologna, ma difficilmente questo scenario si riproporrà la prossima estate soprattutto perché - dopo quel rifiuto - il giocatore ha respinto qualsiasi trattativa relativa al prolungamento dell'accordo. La conseguenza di ciò è che a luglio, a un anno dalla scadenza del contratto, il Bologna lo cederà al miglior offerente così da evitare di perdere Lucumi a parametro zero qualche mese più tardi. Non solo: anche pensando al fatto che il centrale colombiano andrà via in estate a gennaio è stato acquistato il norvegese Eivind Helland. E per l'estate è già stato messo in programma un altro innesto proprio in quella zona di campo.