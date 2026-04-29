Neymar, altro messaggio ad Ancelotti: "Spero vivamente di esserci al Mondiale"

Neymar è tornato a prendersi la scena durante il pareggio per 1-1 tra Santos e San Lorenzo in Copa Sudamericana. Al termine di una prestazione da protagonista in terra argentina, dove è stato decisivo nell'azione del gol del Peixe, al termine del match ha ricevuto una serie infinita di applausi dai tifosi avversari presenti allo stadio Pedro Bidegain. E la stella brasiliana non ha perso tempo per lanciare un messaggio forte e chiaro in vista del Mondiale 2026: "È il pensiero fisso di ogni giocatore brasiliano e spero vivamente di esserci", ha dichiarato, aumentando la pressione sul CT Carlo Ancelotti, che da tempo non lo include nella lista dei convocati del Brasile.

Le parole del 34enne del Santos non si sono limitate a questo, ma hanno toccato le corde della rivalità storica con l'Argentina. "È stata una grande partita, un'accoglienza spettacolare. Grazie ai tifosi del San Lorenzo", ha detto O'Ney dopo aver lasciato il campo tra l'ammirazione e l'amore sportivo dimostrato dai sostenitori rivali.

Poi è arrivato l'argomento che è sulla bocca di tutti: la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo. L'ex Barcellona e PSG manca da troppo tempo in Nazionale verdeoro, mentre a breve Carlo Ancelotti dovrà stilare la lista dei giocatori che parteciperanno alla spedizione in America per la competizione iridata: "Certamente sì, è tutto ciò che un giocatore brasiliano pensa, essere lì, e spero di poterci essere", riaffermando il suo desiderio di essere chiamato. E in merito all'ipotesi di vedere una finale spettacolare tra Brasile e Argentina ai Mondiali, Neymar non ha esitato a rispondere: "Sarebbe spettacolare", le parole riprese da TyC Sports.