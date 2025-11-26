Il Cagliari esprime cordoglio per la scomparsa di Franco Loriga, figura simbolica del calcio sardo
Lutto nel mondo del calcio, in particolare nell'ambiente Cagliari. Nella giornata di oggi, infatti, è scomparso Franco Loriga, ex centrocampista (classe 1936) figura simbolica del calcio sardo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.
A dare l'annuncio lo stesso club cagliaritano, con un post sui propri profili social: "Il Cagliari Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Loriga, centrocampista sardo che ha militato in rossoblù tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il Club si stringe alla famiglia in questo triste momento".
Nella sua carriera, Loriga ha giocato quattro stagioni con il Cagliari (con oltre cento presenze) tra il 1957 e 1961, prima di raccogliere altre 90 presenze con la Torres fino al 1965.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
