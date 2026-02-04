Nuovo comunicato del Sassuolo: "Verso l'Inter, i biglietti saranno disponibili dalle 16"

Dopo il comunicato da parte del Giudice Sportivo, è arrivata anche la nota da parte del Sassuolo in merito ai tagliandi relativi al match di Reggio Emilia: "In merito alla gara Sassuolo-Inter, 24esima giornata di Serie A Enilive, in programma domenica 8 febbraio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la vendita libera dei biglietti partirà mercoledì 4 febbraio dalle ore 16.

Si avvisa che, secondo quanto stabilito dal Ministero degli Interni, per tale gara è disposta la chiusura del Settore Ospiti (Tribuna Nord) nonché il divieto di vendita di titoli di accesso ai residenti nella regione Lombardia. Per i residenti in Lombardia che avessero acquistato tagliandi durante la fase di prelazione saranno resi noti a breve i tempi e le modalità per richiedere il rimborso dei biglietti.

L’acquisto di biglietti in Tribuna Sud è esclusivamente riservato ai possessori di Sassuolo Card (sottoscritte entro il 30 giugno 2025). Esaurita la disponibilità per quanto riguarda gli accrediti per le tessere CONI, FIGC e AIA e per le persone con disabilità".