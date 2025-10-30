Maresca furioso con Delap per il rosso subito: "Un’espulsione stupida e imbarazzante"

Enzo Maresca non ha nascosto la propria irritazione dopo la vittoria per 4-3 del Chelsea sul Wolverhampton in Carabao Cup, definendo "molto stupido" il cartellino rosso rimediato da Liam Delap e ammettendo che le ripetute espulsioni dei Blues sono ormai diventate ormai "imbarazzanti".

Delap, rientrato dopo dieci settimane di stop per un infortunio al bicipite femorale, è stato espulso appena 26 minuti dopo il suo ingresso in campo: due ammonizioni ravvicinate per una spinta su Mosquera e un intervento scomposto su Agbadou. L’attaccante 22enne salterà così il derby di sabato contro il Tottenham, mentre restano dubbi sulle condizioni di Joao Pedro. "Assolutamente sì, meritava il rosso", ha dichiarato Maresca. "È stato un fallo stupido, del tutto evitabile. Dopo il primo giallo gli ho detto più volte di calmarsi, ma Liam è un giocatore che quando entra tende a giocare per sé stesso, fatica a gestire le emozioni e ad ascoltare chi gli sta intorno".

Il Chelsea, avanti 3-0 all’intervallo, ha poi subito tre reti nella ripresa, salvandosi solo grazie a un gol nel finale di Jamie Gittens che ha garantito il passaggio ai quarti contro il Cardiff City. Per i Blues si tratta della sesta espulsione in nove partite, compresa quella dello stesso Maresca per eccesso di esultanza contro il Liverpool. "Capisco certi cartellini rossi, ma quello di oggi e quello contro il Nottingham Forest sono semplicemente inaccettabili. È imbarazzante prendere due gialli in dieci minuti. Dobbiamo imparare ad avere più disciplina", ha concluso l’allenatore italiano.