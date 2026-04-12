Il Como va forte, Thuram ridà speranze all'Inter: è 2-1 al Sinigaglia all'intervallo

I primi 45 minuti finiscono 2-1 per il Como, con un gol dal nulla di Thuram in pieno recupero per riaprire la partita praticamente fatta dai padroni di casa del Sinigaglia.

La partita al Sinigaglia è cominciata con i primi dieci minuti di pressione da parte del Como, seppur senza conclusioni ma applicando una morsa feroce per impedire transizioni rapide, classico marchio di fabbrica dell’Inter. Una serie di chiusure tempestive tra Bastoni, Dimarco e Acerbi hanno aiutato Sommer a restare imbattuto. Con i nerazzurri a replicare ma senza troppa precisione, sfruttando il binario mancino e tentando di destabilizzare la solidità dei lariani con dei traversoni nel cuore dell’area.

Una tripla clamorosa occasione dei biancoblù alla mezz’ora di gioco ha messo alle corde la retroguardia di Chivu, prima con chance di Douvikas negata da Dumfries, poi ancora l’olandese a stoppare il tap-in di Valle. Finché al 36’ un piazzato radente di Nico Paz ha richiesto un intervento clamoroso di Sommer e sulla deviazione è intervenuto Valle a porta vuota per l'1-0. Il raddoppio del numero 10 biancoblù su rilancio da playmaker aggiunto di Butez ha allungato le distanze, ma all'ultima azione prima del termine della prima frazione Barella ha pescato bene la zampata di Thuram per il 2-1 finale al 45'+2.