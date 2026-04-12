TMW Con o senza Lautaro, adesso non ci sono dubbi: è tornato Thuram. La fuga scudetto ha la sua firma

Gol e assist con la Roma, doppietta con il Como. Se la partita con i giallorossi sembrava “fatata” per la presenza e il ritorno di Lautaro Martinez, al Sinigaglia il francese Marcus Thuram non aveva più al suo fianco l’abituale partner in crime, tornato ai box per le prossime 2/3 settimane anche se presente in panchina. Ed è stato lui a firmare un successo dal sapore di scudetto.

Più di Dumfries, che a conti fatti ha segnato il gol vittoria (doppietta anche per l’olandese, per carità), le due marcature di Thuram hanno fatto davvero la differenza. Specie per il tempismo: sono arrivate a cavallo dei due tempi, la prima ha fatto credere all’Inter di poter rimontare e la seconda ha dato ai giocatori di Chivu il pareggio.

In due partite Thuram, che diventa il secondo giocatore dell’Inter in doppia cifra in campionato dopo Lautaro, ha segnato gli stessi gol che in tutto il suo 2026 prima delle due sfide che, di fatto, hanno lanciato la volata scudetto. Un risveglio tardivo, ma quanto mai provvidenziale. Un assist alla dirigenza, anche di più: oltre al tricolore più vicino, sono marcature che riaccendono il mercato. Il figlio di Lilian, potenzialmente, ne è un pezzo pregiato.