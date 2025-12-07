Il dato sui successi parla chiaro: la Cremonese ha fatto tesoro della lezione di 3 anni fa

Dopo il 2-0 contro il Lecce la Cremonese si ritrova nona in classifica a più nove punti sulla terzultima della classe. E' possibile che stasera perda una posizione, che entro domani chi è nelle retrovie accorci di qualche punto. Ma ciò che stanno facendo i grigiorossi è un qualcosa di molto positivo anche perché parliamo di una neopromossa che questa estate ha cambiato tantissimo.

In due mesi il direttore sportivo Giacchetta ha rivoluzionato una squadra che nella scorsa stagione ha staccato il pass per la Serie A solo ai play-off e per il rotto della cuffia. Grazie al 3-2 conquistato al Picco di La Spezia il 1° giugno.

Innanzitutto un dato. La Cremonese tornata in Serie A dopo due anni di purgatorio in cadetteria retrocesse al termine della stagione 2022/23 in virtù dei soli 27 punti conquistati in 38 giornate. Né Alvini e nemmeno Ballardini riuscirono a tenere fuori dagli ultimi posti una squadra che aveva in rosa tanti giovani interessanti, ma poca esperienza. Era la Cremonese di Carnesecchi e Dessers. Di Okereke, Valeri, Sernicola e Pickel. Era una squadra con buone potenzialità, ma che riuscì troppo tardi ad adattarsi alla categoria. Conquistò la prima vittoria solo il 28 febbraio, alla 24esima giornata con la Roma.

Alla fine quella Cremonese di partite ne vincerà quattro in tutto il campionato. Tutta un'altra media rispetto a oggi: cinque successi in 14 gare per una squadra che in questo momento è tra le più belle sorprese di questa Serie A. Il merito di tutto ciò è di un allenatore come Davide Nicola che ha subito dato alla squadra la giusta mentalità e un impianto di gioco consolidato, ma soprattutto di una società che ha imparato quella lezione e quest'anno è tornata nel massimo campionato con una squadra ben più rodata.

Già, perché dietro il colpo copertina Jamie Vardy è stata allestita una rosa con giocatori di categoria spendendo non più di una quindicina di milioni complessivi. Da Baschirotto a Sanabria, passando per Payero, Bondo, Terrracciano, Zerbin, Grassi, Audero, Silvestri e Floriani Mussolini. Con questi volti nuovi e confermando i migliori tra i giocatori già presenti in rosa la Cremonese ha costruito una squadra che oggi naviga a metà classifica. Che sta vivendo ben altra Serie A rispetto a quella di tre stagioni fa.