Il derby è della Roma, Rosella Sensi esulta: "Il gol di Pellegrini fa parte della nostra storia"

Rosella Sensi ha ovviamente esultato dopo la vittoria della Roma contro la Lazio per 1-0 lo scorso weekend. La donna, che è stata presidente dei giallorossi dal 2008 al 2011, ha pubblicato sui propri profili social un commento per celebrare il successo in "trasferta" all'Olimpico, arrivato grazie a un gol dell'ex capitano, quasi certamente al suo ultimo anno a Trigoria, visto che gli scadrà il contratto il prossimo 30 giugno.

Rosella Sensi ha dunque voluto dedicare un pensiero speciale anche a lui, scrivendo quanto segue: "Il derby è ancora dei romani e dei romanisti, il derby è ancora nostro. Il gol di Lorenzo Pellegrini fa parte della nostra storia. È stata una grande emozione, una lotta fino all'ultimo minuto e faccio i complimenti al mister Gasperini, a tutti i giocatori e a questa tifoseria pazzesca per cui gli aggettivi sono ormai riduttivi. Ora continuiamo così".

La Roma tornerà intanto in campo stasera alle 21 contro il Nizza nella League Phase di Europa League. La squadra di Gasperini parteciperà alla competizione con l'ambizione di arrivare fino in fondo, malgrado il valore delle avversarie sia elevato. Pronto al debutto dal primo minuto Artem Dovbyk, che dovrebbe rilevare Evan Ferguson, deludente nelle ultime uscite.