Napoli, Spinazzola: "Bella prestazione, abbiamo voluto il pari con tutte le nostre forza"

Il più classico dei gol dell’ex, il terzo in questa stagione, per Leonardo Spinazzola che ieri ha contribuito al 2-2 maturato al Maradona tra il suo Napoli contro la Roma. Dell’esterno sinistro la rete del momentaneo 1-1 prima della fine del primo tempo, grazie ad un bel tiro da fuori area che, complice una deviazione leggera ma decisiva di Pisilli, riesce a beffare Svilar.

Proprio Spinazzola ha parlato ai microfoni del club campano nel post partita. Queste le sue parole: “È stato un risultato importante, abbiamo cercato di rimontare con tutte le nostre forze e ci siamo riusciti”.

Poi l’elogio agli avversari: “La Roma è un avversario molto forte e stasera ci ha messo in difficoltà però abbiamo reagito bene e siamo stati capaci a disputare una bellissima prestazione".