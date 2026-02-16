Continua il caso Kalulu. Il Corriere dello Sport: "La Penna denuncia. Elkann chiama gravina"

Non si placano le polemiche per il cartellino rosso mostrato dall’arbitro Federico La Penna a Kalulu nel primo tempo del derby d’Italia, poi vinto dall’Inter per 3-2 contro la Juventus. Sulla vicenda è intervenuto anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha riconosciuto l’errore del direttore di gara e l’impossibilità di correggerlo tramite Var. Rocchi ha spiegato che La Penna è molto amareggiato per quanto accaduto, ma ha anche sottolineato come, a suo giudizio, nell’azione incriminata ci sia stata una simulazione evidente di Bastoni.

Della sconfitta della Juventus non ne approfittano per né il Napoli, né la Roma che non riescono a dare lo stacco sperato pareggiando al Maradona per 2-2. Giallorossi per due volte in vantaggio grazie ad un gol per tempo realizzato da uno scatenato Malen, ma entrambe le volte ripresi prima da un gran gol dell'ex Spinazzola e poi negli ultimi 10 minuti di partita dal primo gol in Serie A del brasiliano Alisson Santos.

Nelle altre gare di giornata, il Bologna torna a vincere dopo otto partite grazie al 2-1 inflitto sul campo del Torino: decisiva la rete di Castro dopo un autogol di Vlasic a cui aveva risposto lo stesso centrocampista croato per il gol del Pareggio. Nel pomeriggio vittorie per Parma e Sassuolo, che superano per 2-1 rispettivamente l’Hellas Verona al Tardini e l’Udinese al Bluenergy Stadium. Scialbo 0-0, infine, quello maturato allo Zini tra Cremonese e Genoa. Stasera chiuderanno la giornata Cagliari e Lecce.