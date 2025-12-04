Il Fenerbahçe guarda alla Serie A per il mercato di gennaio: obiettivi Dovbyk e Orsolini

Il Fenerbahçe, attualmente secondo in classifica nel campionato turco, ha delineato i suoi principali obiettivi di mercato per la finestra invernale. Secondo quanto riportato da BBO Sport, il club di Istanbul mira a rafforzare ogni reparto e ha già stilato una lista di potenziali nuovi giocatori.

Il focus principale è la ricerca di un nuovo attaccante. Per la posizione di punta centrale, il Fenerbahçe sta valutando tre candidati di livello mondiale: Robert Lewandowski (Barcellona), Artem Dovbyk (Roma), e Alexander Sørloth (Atlético Madrid). Il club sceglierà solo uno dei tre, ma per il momento tutte e tre le opzioni rimangono in gioco. Sempre dalla Serie A il club vorrebbe prelevare un esterno, con gli occhi che si sono posati su Riccardo Orsolini, che sta trattando il rinnovo con il Bologna.